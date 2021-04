El 30 de abril es el Día del Trabajador Rural Asalariado. Este año, a raíz de la pandemia, no se pudo realizar un acto central como en otras oportunidades. En cambio, los trabajadores decidieron unirse a la idea del PIT-CNT para el 1º de Mayo e impulsar la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración y juntar alimentos para las ollas populares. De todas formas, en una conferencia de prensa, los representantes sindicales reclamaron visibilizar a los trabajadores rurales y pidieron “terminar con las inequidades” que atraviesa el sector.

Una de sus principales reivindicaciones es la cantidad de jornales necesarios para acceder al seguro de paro. Un empleado con remuneración mensual debe haber computado 180 días en planilla en los últimos 12 meses, mientras que un trabajador rural con remuneración mensual debe completar 360 días en planilla, en un plazo de 24 meses, o si es jornalero 360 días en planilla y 250 jornales trabajados, en un plazo de 24 meses.

“Aspiramos a que el consejo de salarios rural este año apunte con todo”, dijo en la conferencia María Flores, quien además recordó que los trabajadores rurales tienen “un ficto de alimentación y vivienda que apenas es de 4.800 pesos”. Opinó que “el campo no ha parado, sigue produciendo; atrás de cada producto que llega a diferentes organismos y supermercados hay un trabajador rural. Necesitamos ser visibilizados y valorados como tal”.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT acompañó la conferencia y su representante, Enrique Méndez, aseguró que “mientras ha continuado el crecimiento de los sectores agroexportadores, los trabajadores rurales no han tenido ni medio parate y le han puesto el hombro para que los alimentos estén en la mesa de todos los uruguayos. Mientras los sectores ensanchan su tasa de ganancias, los compañeros identifican cómo no se avanza en sus condiciones de trabajo, se retrocede en cuestiones de derechos, sufren la represión sindical, una lista negra hacia los trabajadores vinculados a la zafralidad en el ámbito rural”.

Para Méndez, “esas cuestiones son tremendas, hoy tenemos que analizar cuántas conquistas han logrado”. “Nosotros, más que nunca, tenemos que decir que hay que terminar con las inequidades, no puede ser que necesiten 250 jornales para acceder al seguro de paro, no pueden seguir siendo la fuerza invisible en medio del enriquecimiento del sector, donde no se les reconoce la labor”, sostuvo.