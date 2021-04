Este jueves la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de la capital firmaron un convenio colectivo para el período 2021-2025. El acuerdo establece dos cláusulas de salvaguarda: si hay una caída abrupta de la recaudación de la Intendencia de Montevideo (IM), esta volverá a convocar a una instancia de negociación colectiva para ajustar el convenio, y, por el contario, en caso de que la recaudación se incremente, se evaluará sumar acuerdos para la mejora de las condiciones de trabajo.

Según informó la IM, el convenio nuevo mantiene el valor del salario real mediante la corrección igual al 100% de la variación del IPC (índice de precios del consumo) del semestre anterior, establece “algunas normas innovadoras respecto a los anteriores firmados, por ejemplo: vinculadas a relaciones laborales con enfoque de género; políticas de salud y seguridad laboral; compensaciones a profesionales; compromisos de gestión; formación y fomento del teletrabajo, con una mirada en la tecnología e innovación”.

También se acordó trabajar de forma conjunta para elaborar un Plan de Salud y Seguridad Laboral, y “cada departamento deberá prever en su presupuesto un rubro destinado a mejorar las condiciones de salud y seguridad en sus lugares de trabajo”. El convenio, además, establece un acuerdo en el abordaje “de las relaciones laborales con enfoque de género”, que “contemple, sensibilice y garantice la igualdad e incorpore acciones concretas que impacten en la cultura organizacional”.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, valoró el acuerdo porque establece “la no pérdida del salario real”, y “si la situación económica mejora y mejoran los ingresos de la intendencia”, se podrá “poner arriba de la mesa temas centrales como la recuperación salarial, que los trabajadores municipales no tienen hace 20 años”. En declaraciones a VTV, después de la firma del convenio, Ripoll destacó que por primera vez se incluyó “una cláusula de género en un convenio” con la IM. “Tenemos una cláusula específica después de venir de la discriminación de las obreras que no han ingresado aún por ser mujeres. Es una cláusula muy importante”, consideró.

Consultada sobre qué cambió en la administración actual en comparación con la anterior, de Daniel Martínez, Ripoll sostuvo que cambió “la actitud, con respeto”, “de no ningunear a los trabajadores como pasó en la administración anterior”. “Fue una intendencia a la que le faltó autocrítica, que cometió muchos errores. No sólo con los incumplimientos, sino con la cantidad de designaciones políticas; destruyó nuestra carrera funcional, no había concursos. Fue una muy mala administración”, expresó.

Este convenio firmado con la actual administración “demuestra que se puede tener un buen relacionamiento entre trabajadores y la administración. No significa cogobernar sino buscar acuerdos”, agregó la secretaria general de Adeom.