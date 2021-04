¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy auxiliar de servicio desde hace diez años, trabajo sólo en el sanatorio Universal.

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Mi trabajo se incrementó, hay que tener mucho más cuidado y desinfectar más que antes, desinfecto todo el tiempo. La empresa nos da todos los implementos para una buena desinfección para la covid-19, y también para nuestra protección personal.

Foto: Natalia Rovira

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

Cambió no saludarnos con besos, ni muchos abrazos, usar tapabocas y alcohol, y no compartir mate por un tiempo largo.

Foto: Natalia Rovira

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

No, no fueron adecuadas, y no lo son aún. Suspendería los comercios no esenciales como los shoppings, donde se movilizan cientos de empleados, no sólo en los locales sino en el transporte público, y todo servicio que no fuera esencial por un tiempo. Sólo deberían funcionar supermercados, farmacias y la educación.

Foto: Natalia Rovira

¿Te vacunaste?

Sí, ya me vacuné con la primera dosis, esperando la segunda con ansias. Por el momento, y por suerte, no cursé la enfermedad, pero sí estuve en cuarentena dos veces. Una por parte de mi familia: ellos sí contrajeron la enfermedad, mis padres y mis dos abuelos, y uno de ellos falleció cursándola. Y en otra oportunidad fue cuarentena con mis hijos, pero por suerte resultó ser sólo una fuerte gripe.

¿Qué te parece que va pasar con el coronavirus?

Se va a quedar con nosotros y nos vamos a tener que cuidar por un largo tiempo.

Foto: Natalia Rovira