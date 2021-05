¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy empleado en el parking Andes, ubicado en Andes entre 18 de Julio y San José, donde trabajo desde hace tres años.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo afectó la pandemia tu trabajo?

Lo que más me molesta es usar tapabocas. Acá llegamos a haber seis empleados, pero al día de hoy quedamos tres. Antes de la pandemia, el estacionamiento se ocupaba hasta el piso 11, o sea, completábamos todo el estacionamiento, y hoy en día llegamos al quinto piso con mucha suerte. Yo valoro el hecho de tener una familia que te apoye, tengo una hija de 11 años que es la que me da energía para seguir adelante.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar tu sector?

Para mejorar el rubro habría que tener más clientes, que todo volviera a una relativa normalidad. Por la pandemia, una gran cantidad de clientes fijos que teníamos están en modo teletrabajo y no vienen al centro. Básicamente, nos ayudaría que se fuera la pandemia de una vez.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué te parece que va a pasar en el futuro con la covid-19?

Si bien no me considero pesimista, lo que veo a simple vista es que hay mucha incertidumbre: el tema de las vacunas, las nuevas cepas, la falta de trabajo. Hay mucha gente durmiendo en las calles. A futuro no veo un panorama muy prometedor. Yo me apoyo en Dios y, según la Biblia, hay muchas cosas que fueron pasando y según las escrituras se fueron cumpliendo, y por lo que veo es el comienzo de algo que espero que no, pero va a ir empeorando.

Foto: Alessandro Maradei

Foto: Alessandro Maradei