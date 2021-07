“Estamos en Dogrin, en Parque de las Ciencias, la empresa se manda bancarrota y nos deja abandonados en la empresa a los empleados, que ya no estamos empleados, estamos desempleados, y aparte de eso rompen todos nuestros contratos, dejan todo tirado y se van, y algunos personales se van para Colombia, y no se sabe por qué, y no nos piensan pagar liquidación ni nada”, se escucha en un video que se viralizó este miércoles, donde aparecen imágenes de una oficina totalmente desordenada y llena de papeles rotos en el piso.

El video es de la mañana de este miércoles cuando los trabajadores de la empresa Dogrin Company Sociedad Anónima llegaron a su lugar de trabajo, ubicado dentro de la zona franca Parque de las Ciencias, sobre la ruta 101, en el departamento de Canelones.

“Los empleados llegaron y habían sacado hasta las cámaras de la oficina para que no se viera nada de eso; cuando llegaron todos y vieron que no había más cámaras se dieron cuenta de que se habían dado a la fuga. Esa es el área de recursos humanos y contabilidad”, contó a la diaria un supervisor a cargo de un importante sector de la empresa.

Dogrin Company SA es una filial de Magnumfx, una multinacional que tiene su casa matriz en Chipre, que se dedica a “abrir plataformas virtuales, que son como seudoempresas en diferentes países y a través de estas lo que hace es invertir en contratos por diferencias [CDF, por sus siglas en inglés] en las bolsas de valores en la fluctuación de un activo”. “Una persona quiere invertir en bitcoins o en petróleo y no compran, sino que estipulan sobre el movimiento de fluctuación de efectivo”, explicó el supervisor. En Uruguay la empresa tiene unos 300 empleados.

Los problemas empezaron el año pasado durante la emergencia sanitaria por covid-19, cuando la empresa fue cerrada de manera preventiva y sancionada por la División Fiscalización del Ministerio de Salud Pública y la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social por graves faltas vinculadas al incumplimiento de los protocolos sanitarios.

Según cuenta el supervisor, “en el área de ventas había más de 200 empleados y empezaron a haber focos de casos positivos de covid-19”, pero lo que hacían era hacer tomar “un Perifar o algo similar y que se siguiera trabajando, y no le decían a nadie que había un contacto positivo”. “Pasaron los días, pasó una semana y la gente habla, y algunos casos positivos salieron a la luz. Cuando nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta de que los casos positivos eran más de 30, y todos estaban trabajando. Se empezó a crear un poco de pánico, algunos se fueron a hacer el test, empezaron a dar positivo, y todo terminó con que había casi 200 contagios en la empresa. En el área bajo mi cargo de diez personas sólo uno dio negativo”, añadió.

A fines del año pasado trascendieron varios audios de Whatsapp en que gerentes de esta empresa decían a los empleados que no avisaran al MTSS, que no dieran números de teléfonos y amenazaban con sanciones y despidos. Según la fuente de la diaria, cuando llegó la inspección de las autoridades varios encargados “se dieron a la fuga” y pusieron a “personas que se hicieron pasar por encargados”. “Cuando los clausuraron, trasladaron puestos de trabajo a hostales y domicilios particulares, y siguieron trabajando. Nunca respetaron la clausura, y a los trabajadores los encerraron en lugares más chicos con gente que era positiva”.

Este supervisor y otros trabajadores iniciaron una demanda ante el MTSS y a nivel judicial por distintos incumplimientos: “porque en este rubro no se puede trabajar más de seis horas y como mínimo un empleado del escalafón más bajo trabajaba nueve horas y los encargados 12 a 16 horas, que no se reconocían”. “Hacían reuniones muy raras donde te decían que te iban a aumentar el salario, pero tenías que hacer horas extras que no te las iban a pagar”, explicó. Algo parecido sucedió con la locomoción. “Primero te llevaban y te traían, y si vos tenías un viaje que duraba más de una hora, te tienen que pagar la extra. Me pasaban a buscar cuatro menos veinte y llegaba a la empresa a las seis de la mañana y nunca me pagaron extras. Después empezaron a descontar el traslado en el salario, y finalmente dejaron de ir a buscarte si no pagabas, y cobraban en dólares”.

Según pudo saber la diaria, este miércoles los trabajadores se contactaron con abogados de la empresa vía Zoom, quienes explicaron que la firma había dado quiebra. Este jueves tienen una reunión en el MTSS con representantes de la empresa.

Abogados que representan a un grupo de trabajadores habrían logrado bloquear activos de la firma para evitar su fuga, y poder recuperar de ahí los créditos laborales que se deben.

Según el supervisor consultado por la diaria, varios responsables de la empresa dejaron el país en estos días, según pudieron averiguar los trabajadores.