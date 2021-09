No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain, dijo a la diaria que el escenario más probable es que se apruebe una nueva prórroga del plazo para entregar el documento con recomendaciones para la reforma jubilatoria, que vence el 20 de setiembre. Explicó que hay acuerdo “entre el 90% y 95%” de los temas, pero para “cerrar el proceso” de trabajo se debe compartir el borrador que alcance la coalición con las demás delegaciones y otros actores vinculados a la seguridad social.

A su vez, pensando en la etapa posterior al informe de la CESS, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó a la diaria que no prevé que el proyecto de ley con la reforma jubilatoria llegue al Poder Legislativo antes de marzo de 2022, porque desde diciembre se activa el receso parlamentario. A su vez, para esas fechas estará cerca el probable referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y, si bien el ministro sostuvo que no hay una decisión tomada, esto podría aplazar más el debate. La idea inicial del gobierno era remitir el proyecto de reforma jubilatoria en la segunda mitad de este año.

Tanto la prórroga como la posibilidad de postergar el debate para luego del referéndum fueron informados este jueves por el semanario Búsqueda.

Mieres señaló que “primero hubo una demora” para la instalación de la CESS, cuya creación surge de la LUC aprobada en julio de 2020, porque “el Frente Amplio [FA] no daba los nombres de los representantes” para la comisión. El trabajo comenzó en noviembre con un plazo de 90 días y tras una prórroga ‒pedida por el FA‒, en marzo se cerró la primera etapa, de la que surgió un diagnóstico del sistema previsional. En mayo, cuando se avecinaba el plazo de 90 días para entregar el informe con recomendaciones, el oficialismo acordó una prórroga por 45 días, y en agosto se volvió a repetir el escenario.

Consultado sobre una nueva prórroga que estire el plazo, Saldain respondió: “Me parece que sí”, y prefirió no adelantar de qué tiempo sería. “Pensábamos que podíamos llegar con un proyecto de ley para la segunda mitad de este año, pero parece que eso no va a ser posible”, reconoció el ministro de Trabajo.

Luego de que esté finalizado el documento con recomendaciones, “la transformación de esos lineamientos o sugerencias en un proyecto de ley lleva su tiempo”, y el 10 de diciembre “comienza el receso parlamentario hasta el 1º de marzo”, señaló Mieres. Por eso, al menos hasta esa fecha el Ejecutivo no enviará el proyecto al Poder Legislativo. Sumado a esto, el ministro indicó que “estaríamos en una fecha cercana al referéndum” ‒que se proyecta para el segundo trimestre‒ y, si bien no hay una decisión tomada, “por un tema de dedicación legislativa probablemente quede postergado” el tratamiento del proyecto.

Coalición avanza en acuerdo y el FA se “inquieta”

Saldain informó que los delegados del oficialismo de la CESS se están reuniendo todos los días en busca de sellar acuerdos. “Tenemos algunos temas vinculados con el pilar 2 [el régimen de AFAP], que estamos discutiendo todavía, y con los regímenes especiales [la Caja Militar, Policial y las tres paraestatales] algún aspecto”. Dijo que espera que “en breve, en los próximos días” quede pronto el borrador. “Me parece que tenemos un nivel de avance que me hace pensar que eso será posible”, agregó.

Sobre el llamado pilar 0, es decir la parte del régimen previsional que cubre a aquellas personas que no alcanzan a cumplir los requisitos para acceder a una jubilación contributiva, indicó que hay acuerdo en la coalición. Se tomaron “aspectos” de la propuesta de Álvaro Forteza, delegado en la CESS del Partido Independiente, pero no se establecerá un sistema de cuentas nocionales, que realiza una contabilidad individual de los aportes de cada trabajador y en función de ello se calcula la pasividad.

La representante del sector empresarial en la CESS, Elvira Domínguez, informó a la diaria que mantiene su petición de tener al menos 15 días para compartir el borrador de la coalición con las gremiales, para luego fijar posición. En virtud de eso, “estaríamos en el límite” para cumplir el plazo del 20 de setiembre, por lo que no ve con malos ojos establecer otra prórroga. “Prefiero que el gobierno se tome más tiempo y tener un documento con más reflexión”, señaló.

Por su parte, Jimena Pardo, integrante de la CESS por el FA, dijo que la oposición no tiene “ninguna novedad” respecto de cuándo llegará el borrador para comenzar a analizarlo, y subrayó que hace dos meses que la CESS no tiene reuniones. “El FA siempre planteó que había problemas de tiempos, pero más allá de eso ahora nos inquieta qué va a pasar, si habrá más tiempo [una prórroga] y si vamos o no a tener posibilidades de incidir”, expresó. Recordó que en la primera etapa de trabajo de la comisión, en función de algunos planteos y críticas que hizo el FA, “se mejoró” el documento final.

Un integrante de la CESS del oficialismo comentó a la diaria que “seguramente” el Ejecutivo no tome al pie de la letra las recomendaciones y puedan surgir cambios de cara al proyecto de ley que llegará al Parlamento. Explicó, además, que las sugerencias podrían tener una “opción A y una opción B”, que no serán muy diferentes pero sí alternativas para que las autoridades decidan.