En una reunión tripartita este miércoles, la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas), la empresa de envasado y distribución de supergás y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) alcanzaron “un preacuerdo”, según informó a la diaria el delegado sindical Andrés Guichón.

El conflicto había comenzado a principios de setiembre por el despido de tres trabajadores, uno de planta y dos tercerizados, empleados de Manpower. El viernes pasado los trabajadores ocuparon parte de la planta ubicada en Francisco Lecocq, por una hora y media, pero la medida se levantó ante la intimación del MTSS.

Según la empresa, los trabajadores fueron despedidos tras ser acusados de acoso laboral, pero según el sindicato, la información en la que se basó Acodike para señalar una notoria mala conducta provino de una investigación secreta que hicieron empleados contratados para ese fin.

“Hay un preacuerdo y lo más importante es que la investigación que hizo la empresa, que termina con el despido de estos trabajadores, va a pasar por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Eso para nosotros es fundamental”, expresó Guichón.

El preacuerdo establece una cláusula de prevención de conflicto y en 30 días “se supone que tenemos que llegar a armar un protocolo sobre acoso laboral y violencia en el trabajo. Hay que terminar lo del reglamento interno que estaba medio encaminado y la empresa tiene que encontrar una solución laboral a los trabajadores de Manpower”.

Por su parte, en un comunicado dirigido al personal, emitido este jueves, el directorio de Acodike informó que el martes el MTSS “propició un acuerdo respecto a la situación de conflicto” que atravesó la empresa desde el 14 de setiembre, y que se “ratificó la desvinculación del funcionario efectivo del turno vespertino de envasado, despedido por notoria mala conducta, y su situación quedó circunscripta en forma exclusiva al ámbito de derecho laboral individual”.

Sobre este punto, Guichón advirtió que el sindicato “nunca” dijo que estuviera de acuerdo con una negociación particular entre la empresa y el trabajador en cuestión. “Dijimos que no íbamos a participar de ese tipo de negociaciones, pero si ellos no llegan a un acuerdo, nosotros vamos a seguir peleando por el reintegro del compañero”, agregó.

En el comunicado de la empresa se informa que en el preacuerdo “se comprometieron a que en un plazo no mayor a los 30 días finalizarán la revisión y la entrada en vigencia” del “nuevo Reglamento Interno de Personal” de Acodike y “un protocolo sobre acoso laboral y sexual”. “Asimismo, se acordó en forma tripartita que una vez aprobado el reglamento interno no se modificará ninguna sanción que surja de su aplicación”, añade.

Finalmente, Acodike “sostiene y reitera” que “es inadmisible el ejercicio de la violencia en el ámbito laboral”, y por eso van a trabajar “con cada uno” de los funcionarios “para continuar construyendo una cultura de trabajo basada en los valores que queremos cultivar”.