¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy barista y tostadora de café especialidad uruguaya desde hace nueve años.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo afectó tu vida la pandemia?

En marzo de 2020, con varios locales abiertos que teníamos, explotó la pandemia y yo ya sabía que se me había roto todo el esquema. Me había metido en un préstamo grande, en marzo ya sabía que estaba fundida y no paraba de llorar, con todo cerrado y debiendo pagar los alquileres de los locales, el alquiler de mi casa y el préstamo. Lo que me salvó es que ya tenía en curso la página web, a la que le puse cabeza, y nos estructuramos de otra manera, y cuando ya estaba casi empeñando mi tostadora de café, apareció un inversor y eso me ayudó a sobrevivir.

Foto: Alessandro Maradei

El reto fue transmitir por las plataformas web lo mismo que hacemos en la cafetería, y seguir teniendo contacto con nuestro público. Pensábamos que ya que la gente tenía que estar en su casa, que se preparara ella misma el café, que lo moliera, lo oliera, que se volviera al ritual de estar tranquilos, el aroma, los sentidos, y el gusto de prepararte un buen café.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué falta hacer para mejorar tu rubro?

Faltan baristas en nuestro país, faltan más profesionales de nuestro rubro, falta hacer escuela. Ser barista tiene que tener mucha práctica, hay que tomar muchos malos cafés para sacar un buen café. Falta también seguir educando al público para que se acerque al buen café, porque el buen café es salud, es antioxidante. La cafeína hace que circule muy bien la sangre y eso hace que funcione bien el cerebro, hace bien para la creatividad, la concentración, es muy bueno para quemar grasas para los deportistas, y lo más importante es que el café nos hace felices, por eso siempre decimos que es felicidad en taza.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué te parece que pasará en el futuro?

Tenía la esperanza de que a la salida de la pandemia la gente bajara un cambio, pero al estar encerrados, y de tanto estar en las redes, están todos totalmente acelerados, y medio que se perdió la noción de que todo lleva su tiempo y su proceso. La naturaleza misma te pide los tiempos para la vida, pero ahora la gente quiere salir y quiere todo ya, al instante.

Foto: Alessandro Maradei