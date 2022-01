No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Federación Ancap (Fancap) denunció este jueves que la empresa no está cumpliendo con un acuerdo alcanzado en diciembre y pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testigo de ese pacto, que la obligue a cumplirlo.

En la previa del último paro de Fancap, realizado entre el 6 y el 7 de diciembre en la refinería de La Teja, las partes acordaron un protocolo para cuando el sindicato adopta esa medida.

En ese acuerdo se dispone que Ancap y Fancap coordinarán para garantizar la seguridad de las instalaciones y los trabajadores durante los paros. Eso comenzaría a regir ese mismo día, el 6 de diciembre, con el paro de La Teja, día en que la empresa decidió parar totalmente las operaciones de la refinería. El último punto del acta de ese encuentro, el séptimo, establece que “las partes acuerdan reunirse a los efectos de poder arribar a un protocolo de parada de planta (total y/o con carga), en el marco del derecho de huelga”.

Fancap denunció el jueves que a casi 40 días de la firma del acta “todavía no se convocó” esa instancia “para acordar un protocolo de parada de planta en casos de paros generales” y advirtió que eso será necesario en el marco de las medidas que pueda adoptar por el conflicto que mantiene con la empresa. A su vez, recuerda que para el 8 de marzo está convocado un paro de 24 horas por parte del PIT-CNT.

Fancap repasa que desde que Ancap denunció el convenio colectivo firmado en 1993 se generó “un vacío normativo que dejó sin efecto las guardias gremiales para los procesos continuos”. Que no haya guardias gremiales “hace que ante cada paro general se tenga que detener la refinería y otras áreas complejas”, señala el sindicato, que a continuación apunta que “la responsabilidad absoluta de la denuncia del convenio y la parada de la refinería del 7 de diciembre es de Ancap”.

El acuerdo alcanzado en diciembre buscaba, justamente, restablecer las guardias gremiales para que no fuera necesaria la paralización de las actividades, y Fancap reafirma que es su voluntad “conceder dichas guardias gremiales para no parar la refinería, pero Ancap no muestra ninguna voluntad de diálogo”.

Finalmente, el gremio pide al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que haga cumplir el acta firmada en diciembre, incluida la obligación de las partes de negociar la instalación de guardias gremiales durante los paros. También encomienda al área jurídica “analizar los pasos a dar” con respecto a este tema, trasladar al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT “la complejidad del problema” y convocar a una asamblea para el 4 de marzo.