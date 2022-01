No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves, el Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) actualizó las medidas que había previsto para este viernes 28 de enero: suspendieron la marcha prevista para la zona de Atlántida, en consideración a las marchas convocadas por el caso de la violación grupal de una mujer de 30 años en el barrio Cordón.

AEBU tuvo especial consideración por la convocatoria realizada por Feministas Organizadas de la Costa, que llaman a una concentración este viernes a las 18.00 en las letras de Atlántida. La consigna es: “¡La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía!”.

De todas formas este viernes habrá paro en el Banco República (BROU) entre las 18.00 y las 20.00; el corte en la atención al público y cajeros o buzoneras será a las 17.00, por lo que no se recargarán los cajeros. Además, en los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano no habrá guardias ni horas extras a partir de las 0.00 del 28 hasta las 12.50 del 31 de enero. Esto quiere decir que los funcionarios no harán la tarea de servicio de las máquinas y los cajeros; por ejemplo, reponer billetes y vaciar buzoneras. Si los equipos requieren algún tipo de reparación especial, tampoco se llamará a los técnicos correspondientes.

Estas acciones están enmarcadas en una serie de medidas tomadas por el sindicato ante su disconformidad con el convenio colectivo, la rebaja salarial, y la necesidad de ingreso de personal en las instituciones públicas.

En el comunicado emitido este jueves por AEBU señalan que cada día hay más trabajadores expuestos a enfermarse de covid-19 “sin que se haya citado el ámbito bipartito de salud laboral, como fue solicitado por la Comisión Representativa BROU en carta enviada el 14 de enero”.

Los trabajadores también denuncian una recarga de tareas porque hay una “dotación en extremo mermada” con dependencias que abren con sólo dos empleados. AEBU señala demás la “urgencia de discutir una solución para la exposición de los y las compañeras de sucursales [ante] la covid, y la clara necesidad de no continuar recargando en tareas y atendiendo con escaso personal en los lugares en los que se constatan muchos brotes”.

El comunicado emitido por AEBU está acompañado por la lista de acciones, a nivel nacional, que llevarán adelante este viernes Mujeres y Disidencias Feministas Autoconvocadas.