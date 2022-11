“Llegamos a un acuerdo”, anunció este martes el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, tras una hora y media de negociación con representantes de Ancap y la Federación Ancap (Fancap). El acuerdo, de carácter temporal, refiere únicamente al proceso de arrendamiento -o privatización, como lo entiende el sindicato- de la planta de despacho de combustible del aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado. En la reunión tripartita se eludió tratar otro tema potencialmente conflictivo: la asociación con privados en la industria cementera.

La empresa y el gremio se comprometieron a no realizar acciones -ni medidas sindicales ni resoluciones empresariales- hasta el 18 de noviembre. Ese día, Fancap presentará al directorio de la empresa estatal una propuesta acerca de la organización del trabajo en la planta de despacho de Laguna del Sauce. El planteo lo presentará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que continuará como garante del ámbito de negociación.

“Lo que hicimos fue reinstalar el diálogo y abrir un espacio de negociación. Los trabajadores van a traer una propuesta sobre cómo se gestionaría la planta de distribución de combustibles a los aviones en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Eso va a ser recepcionado por las autoridades de Ancap que, luego de analizarla, darán una devolución en una segunda instancia”, explicó Daverede.

En el acta de la reunión, a la que tuvo acceso la diaria, Ancap y el sindicato acordaron “no innovar en cuanto a la situación de dicha planta hasta la realización de la próxima reunión”. Los representantes de ambas partes se retiraron sin hacer declaraciones para “cuidar el ámbito de negociación”.

A la reunión asistieron el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, y la presidenta de Fancap, Natalia Belo. “En paz, trataremos de encontrar una solución en aquellos puntos que puede haber acuerdo y en los que no hay acuerdo, como en toda negociación, no habrá acuerdo”, expresó Daverede.

Desde la medianoche del sábado hasta la medianoche del martes, Fancap frenó el abastecimiento de combustibles en el aeropuerto de Maldonado y en el de Carrasco sin guardias gremiales. La medida fue en protesta por el “ocultamiento” al sindicato de “información importantísima” por parte de las autoridades de Ancap.

En respuesta, Ancap importó “de apuro” combustible para aviones desde Argentina para resguardar la conexión aérea, según informó El País. Con todo, el lunes un vuelo de la aerolínea Copa, proveniente de Panamá, fue reprogramado para el martes al no estar garantizada la carga de combustible en el aeropuerto de Carrasco, informó El Observador.

En concreto, Fancap cuestionó la omisión de la decisión de extender el horario de despacho a tiempo completo, en el marco del proceso de arrendamiento de la planta de Laguna del Sauce al operador del aeropuerto, Consorcio Aeropuertos Internacionales. El actual horario de suministro es de 9.00 a 17.00 debido a un cambio que hubo durante la pandemia.

Daverede señaló que el conflicto se debió a “un tema de distorsión” en el diálogo entre la empresa y el gremio. Anteriormente, indicó, los trabajadores “habían presentado una propuesta, pero como no contaban con toda la información, la propuesta no prosperó”. Ahora, “con todos los datos arriba de la mesa”, Fancap planteará nuevas alternativas para que el servicio no pase a privados y que la planta de Laguna de Sauce continúe a cargo de Ancap.

Portland: confirmación de la asociación con privados

En paralelo, el directorio de Ancap resolvió, el viernes, seguir adelante con el proceso de asociación con privados en el sector del portland, deficitario desde hace varios años. Hasta el 25 de noviembre, los interesados pueden inscribirse al “llamado a expresión de interés” para acceder a “información detallada”. Luego, Ancap formulará “los términos finales para convocar a licitación pública internacional” en el segundo trimestre de 2023.

La ratificación del directorio de Ancap tiene lugar pocos días después de que Fancap presentase un recurso administrativo para suspender el proceso de “privatización” del portland. El sindicato apela al artículo 188 de la Constitución, que establece que para la admisión de “capitales privados” en el patrimonio de los entes autónomos se requieren “tres quintos de votos del total de los componentes de cada cámara” del Parlamento.

Inicialmente, el período de inscripción del “llamado a expresión de interés” cerraba en octubre, pero tras la presentación del recurso administrativo y a la espera de más interesados, el directorio postergó el cierre hasta noviembre.

Según supo la diaria, este martes se mencionó el tema del portland durante la reunión tripartita, pero el MTSS intervino para centrar la discusión en el conflicto por los aeropuertos. Semanas atrás, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap se movilizó “en defensa de la industria de la cementera”. Además de denunciar una “privatización”, a su entender, “inconstitucional”, los sindicatos exigen garantías para unos 300 puestos de trabajo de personal tercerizado de la industria del portland.