“Tenemos por finalidad contribuir al desarrollo económico productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial”, dice la web de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que se dedica a promover y apoyar emprendimientos nacionales.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la agencia, Cármen Sánchez, explicó que ANDE “trabaja con un tipo de emprendimientos que va un poquito más allá del autoempleo o lo que es el emprendimiento de subsistencia: son emprendimientos que tienen que ser capaces de generar un puesto de trabajo” y ese, entre otros requisitos, es lo principal para poder recibir financiamiento. En el marco de la semana emprendedora 2022, Sánchez conversó sobre la importancia de emprender, por qué apuestan por este apoyo y cuáles son los soportes que brindan.

¿Cuál es la relevancia de la Semana Emprendedora 2022?

A nivel mundial se celebra hace muchos años a través de la Red de Emprendimientos Globales, de la cual ANDE forma parte, y en 2019 se aprobó en nuestro Parlamento la ley de promoción del emprendimiento, que establece al tercer jueves de noviembre de cada año como guía para celebrar la cultura emprendedora. En ese sentido, la ley le da una institucionalidad a lo que tiene que ver con la promoción del emprendimiento, algo que ya se venía desarrollando en nuestro país. De hecho, desde el año 2000 hay distintas instituciones que vienen trabajando con emprendedores, y la red de instituciones está conformada también ya hace bastantes años. Básicamente esta celebración es un poco el reconocimiento al trabajo que lo se viene haciendo desde hace tantos años entre todas las instituciones, apostando por emprendedores, que sin duda son los que terminan moviendo e incidiendo en el desarrollo económico de un país, y por supuesto también en la generación de empleo.

¿Qué lugar tiene ANDE en esta semana?

Todo lo que tiene que ver con promoción del emprendimiento. En ANDE es una de las áreas clave. Si bien en esta administración hemos puesto mucho el foco en micro y pequeñas empresas, que quizás era lo que había menos trabajo previo en la agencia, continuamos trabajando con toda un área de emprendedores, donde tenemos distintos instrumentos: algunos que van directamente de apoyo al emprendimiento, desde capacitación hasta asistencia técnica, y se brindan a través de los 19 centros pymes que tenemos en todo el país. Además del acompañamiento, también financiamiento, ya sea para validar el negocio como para implementarlo.

Por otro lado, tenemos el programa de Capital Semilla, que viene ya institucionalizado hace muchísimos años y que se ha continuado. Otro de los pilares para la agencia tiene que ver con fortalecer todo el ecosistema emprendedor. Ahí tenemos algunos instrumentos de fomento a la cultura emprendedora, que tiene que ver con actividades que realizan distintas instituciones del ecosistema, y que se financian desde la agencia justamente para que en todo el país pueda haber actividades de socialización, de demostrar la importancia de los emprendedores, lo que aporta al país, y fomentar que haya más emprendimientos. A su vez, coordinamos la Red Uruguay Emprendedor.

¿Qué tiene que tener un emprendimiento para que sea apoyado por ANDE y de qué forma recibe ese soporte?

Depende de los tipos de apoyo: lo que es el programa de acompañamiento a través de los centros pymes está abierto para todo tipo de emprendimientos, no necesariamente que hayan ya comenzado a operar, a veces son personas con ideas y que se acercan justamente a ver cómo pueden hacer de esa idea un negocio. En otros tipos, como el Capital Semilla, tienen que ser emprendimientos que tengan un valor diferencial, no necesariamente que sea innovador –porque ahí se canalizaría a través de la Agencia de Investigación e Innovación–, pero sí que hagan algo diferente en la ciudad, la localidad, o en la región donde donde están inmersos.

Tenemos también la experiencia que iniciamos en la pandemia, que son cafés virtuales, con talleres en los que los temas se proponen directamente por los emprendedores a través de Instagram y es abierto para todos. Lo que sí, la agencia trabaja con un tipo de emprendimiento que va un poquito más allá del autoempleo o lo que es el emprendimiento de subsistencia: son emprendimientos que tienen que ser capaces de generar un puesto de trabajo. Quizás no en el momento inicial, pero sí tener una perspectiva de crecimiento. Ese es el único requisito para participar en la mayoría de las actividades.

¿Por qué el foco en las micro y pequeñas empresas?

Antes no había tantos apoyos para este segmento, entonces ahí es donde se posiciona la agencia. Pero más que nada tiene que ver con una organización que se hizo desde el gobierno, de segmentar y de no estar superponiendo los apoyos. Complementar pero no hacer las mismas cosas, tener un uso eficiente de los recursos.

¿Qué les impulsa a continuar por el camino del apoyo a emprendimientos?

Nos mueven las realidades que hemos visto, las historias que hemos conocido. Este fin de semana en la explanada del Parlamento hicimos la serie Espacio Emprendedor, que la hacemos por segundo año consecutivo, y la verdad que cuando uno recorre, escucha, habla con los emprendedores y conoce las historias que hay detrás, es parte de lo que te motiva a decir: vale la pena este camino. Es sin duda una fuente de trabajo sumamente importante, y también tiene que ver con pensar en un Uruguay distinto, donde no sólo el trabajo dependiente es una posibilidad, sino también el que cada uno sea promotor y proveedor de su propia fuente de ingreso y busque una salida laboral a través de un emprendimiento.