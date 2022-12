Trabajadores de Canteras Montevideo Sociedad Anónima, que extrae granito a cielo abierto, se declararon en conflicto la semana pasada “ante los despidos arbitrarios y sin justificación por parte de la empresa desconociendo así el convenio colectivo”, según informó el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). El jueves se realizó una reunión de la dirección de la Rama Extractiva del Sunca en la puerta de la empresa, ubicada en Carrasco Norte, y ante “la falta de respuesta de la empresa”, se resolvió “rechazar la actitud” de Canteras Montevideo SA, solidarizarse con los trabajadores en conflicto, “iniciar una campaña del kilo” para distribuir entre “las familias afectadas” e “iniciar rondas de asambleas” en todos los centros de trabajo de la rama, “no descartando” tomar una medida a nivel nacional esta semana, indica un comunicado del sindicato.

El viernes los trabajadores hicieron una intervención en Wilson Ferreira Aldunate y Pedro Figari, en Paso Carrasco, colocando una pancarta cada vez que el semáforo se ponía en rojo, y entregando volantes a los conductores y transeúntes.

Richard Ferreira, integrante de la Dirección Nacional del Sunca, dijo a la diaria que el detonante de la paralización fue el despido de un trabajador “sin causa justificada”. “Cuando recibimos la comunicación se instaló el protocolo de prevención de conflictos que está previsto en el convenio colectivo y ahí se abrió una mesa de negociación, y los argumentos que puso sobre la mesa la empresa [...] no son ciertos. Y esto lleva a que la postura de los trabajadores sea paralizar las tareas hasta que haya una respuesta diferente o un reintegro del trabajador”, explicó el dirigente.

Ferreira aclaró que si bien el conflicto se desató por este despido, ha habido “sucesivos incumplimientos al convenio colectivo por parte de la empresa”. “Hoy está abierta la vía judicial por el reclamo del pago de la media hora de descanso, que lo prevé el convenio colectivo y hay un incumplimiento que fue durante años. Si bien hacia adelante está solucionado, hay toda una discusión que tiene que ver con el pago de la retroactividad”, sostuvo.

También han denunciado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “incumplimientos con las evaluaciones de tareas”, porque la empresa “quiere ir a una lógica de la multifunción, de la multitarea, que va en contra de lo que dice la evaluación de tareas del sector”.

Ferreira dijo que “hoy la situación está trancada porque en la instancia del jueves la empresa se mantuvo en su postura de no reintegro y no pudo argumentar las razones del despido”. “Por lo tanto, hacia adelante no tenemos prevista alguna instancia de negociación. La cantera está paralizada, estamos en asamblea permanente y se montó un campamento en la puerta de la empresa a la espera de que haya una comunicación de la empresa o del ministerio”, concluyó.

38 años de la recuperación del local del Sunca

El sábado 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Sunca conmemoró los 38 años de la recuperación de su casa sindical, local que fue “usurpado” por la dictadura “por el paro del 9 de octubre de 1974 en defensa de la Ley de Unificación de Aportes, unas de las mejores conquistas históricas” del Sunca, “pagando un precio de persecución, exilio, torturas y cárcel para decenas de militantes del sindicato”, informó el Sunca en su cuenta oficial de Facebook. “Pero un 10 de diciembre de 1984 con el gremio en las calles se le arrancó a la dictadura el local que fue devuelto a los trabajadores, sus legítimos dueños, donde se organizaron grandes conquistas, entre ellas el Covisunca, fue lo más importante para el Sunca el local, porque nos permitió transmitir de una generación a otra el legado de lo importante que es la herramienta para desarrollar las grandes luchas, para conquistar la esperanza, junto a nuestra central el PIT-CNT, una sociedad sin explotados ni explotadores”, finaliza el posteo.