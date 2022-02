Este martes, el director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, presentó un informe diferencial del mercado de trabajo, que a partir de ahora se va a publicar con una periodicidad mensual.

Aboal destacó que el instituto ha venido trabajando en la mejora de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en materia de “procesos” y “mejoras metodológicas”, que permiten estar lanzando este “nuevo informe mensual del mercado” laboral. “En particular una de las mejoras sustantivas de la ECH es lo que tiene ver con la triplicación del tamaño de muestra del módulo mercado laboral”, así como algunas mejoras a nivel técnico, que permiten reducir “de forma considerable” los márgenes de error, y hacer cortes a las estadísticas de este mercado “por diversas variables para analizar heterogeneidades, que antes no era posible”, contó Aboal.

El informe diferencial presentado corresponde a diciembre de 2021 y tiene aperturas por sexo, ascendencia étnico-racial, tramos de edad y nivel educativo.

En diciembre de 2021, la tasa de actividad se situó en 62,0%, la de empleo en 57,7% y la de desempleo en 7,0%. Aboal mostró un gráfico con la evolución de estos indicadores entre 2006 y 2021, señalando que “en particular las tasas de actividad y empleo encontraron sus niveles máximos entre 2011 y 2014”, y la tasa de desempleo alcanzó sus valores mínimos. En 2011, la actividad se situó en promedio en 64,8%, el empleo en 60,7% y el desempleo en 6,3%.

“A partir de ahí hubo un empeoramiento de estas variables, gradual, y luego tenemos en el año 2020 una afectación importante del mercado laboral a partir de marzo-abril a consecuencia del impacto del covid en Uruguay. Luego tenemos un proceso de comienzo de recuperación hacia el año 2021, en los que en promedio alcanzamos niveles de actividad de 60,5%, de empleo de 54,3%, y de desempleo de 10,4%, en promedio. Y en 2021 en promedio la actividad se situó en 61,4%, el empleo en 55,7% y desempleo bajó a 9,4%”, resumió Aboal.

Diciembre de 2021 por aperturas

En diciembre de 2021, por sexo, la tasa de actividad fue 69,1% en hombres y 55,5% en mujeres; la de empleo, de 65,1% en hombres y 50,8% en mujeres, y el desempleo se situó en 5,8% en hombres y 8,5% en mujeres.

En cuanto al no registro a la seguridad social y el subempleo por sexo, el primero se situó en 22,8% entre hombres y 20,7% entre mujeres, y el segundo en 7,9% en hombres y 10,6% en mujeres.

La segunda apertura incorporada es la ascendencia étnico-racial, sobre la que el INE entiende que es “la identificación o autoidentificación de las personas respecto al origen que creen tener o al grupo étnico al que se sienten pertenecientes ya que se identifican con las características culturales y sociales de ese grupo y comparten un sentido de identidad o tradición”.

El informe aclara que las categorías elaboradas para el análisis “se basan en la percepción subjetiva de la pertenencia racial de las personas, quienes responden acerca de la ascendencia racial que creen tener”, y que la pregunta “no es respondida directamente por cada integrante del hogar, sino que es el informante de la encuesta quien se encarga de hacerlo”.

El INE aclara que Ciclo Básico (CB) incompleto o menos “comprende a las personas sin instrucción, aquellas que finalizaron Primaria y las que no finalizaron el Ciclo Básico”, CB completo o Educación Media Superior (EMS) incompleto “comprende a las personas con Ciclo Básico completo y Bachillerato incompleto, Secundaria (Sec.) completa o terciaria incompleta (inc.) incluye a las personas “con Educación Media completa (Ciclo Básico y Bachillerato) y educación terciaria incompleta (Magisterio o Profesorado, terciario no universitario y terciario universitario)”, y Terciario completo o posgrado “comprende a las personas con estudios terciarios completos (terciario no universitario y universitario), profesorado y con posgrado (incompleto y completo)”.