La Asociación de Funcionarios del Club Banco República (AFCBR) hizo el martes un paro de 24 horas ante la posibilidad de que el Consejo Directivo de la institución decida despedir a algún funcionario. A partir de la medida, y de una solicitud de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a las partes a una reunión tripartita para el viernes 4 al mediodía, vía Zoom.

El presidente de Fuecys, Favio Riverón, explicó a la diaria que en enero la directiva “había planteado que existía la posibilidad de despidos, en una situación de fondo que viene arrastrando el club, de complicaciones financieras y de gestión, desde hace mucho tiempo”. Para el dirigente, las administraciones del club “han incurrido en los mismos errores, creyendo que la solución tiene que venir siempre a través de la rebaja salarial” o de la quita “de beneficios que los compañeros venían teniendo”.

Riverón señaló que la directiva de la institución “había planteado [en anteriores instancias] que había cuatro despidos”, y que el lunes “hubo una nueva reunión en la que de los cuatro, sobre tres plantean una rebaja de la carga horaria, pero que quedarían con trabajo, y hay un solo compañero del que plantean sí o sí el despido, porque no hay otra alternativa”.

El dirigente de Fuecys dijo que la asamblea de funcionarios sindicalizados, que “estaba reunida en forma permanente”, evaluó que se trata de un trabajador “que tiene 34 años en el club, perteneció mucho tiempo a la dirección nacional de Fuecys, y fue presidente de la AFCBR durante años”, y que “no se vería con buenos ojos que la única propuesta para este compañero fuera la del despido”.

“Cuando se le notifica a la directiva eso, esta retira las otras tres propuestas de arriba de la mesa y dice que lo que queda es el despido para los cuatro compañeros sin alternativa. Por eso, se decide ir al paro de 24 horas con concentración en la puerta del club”, explicó.

Tras el paro y la convocatoria del MTSS, la idea del sindicato es pedir que la directiva presente “el estado financiero” para ser analizado por técnicos del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y “encontrar propuestas alternativas de mediano plazo, de fondo, y que no se esté siempre buscando parches”. Además, Riverón dijo que pretenden preguntar a la directiva qué va a pasar a futuro con los cerca de 40 funcionarios que continúan en seguro de paro parcial, beneficio que “el Poder Ejecutivo mantendría sólo hasta marzo”.

“No hubo ninguna comunicación de despido a ningún funcionario”

Consultado por la diaria, el presidente del Consejo Directivo del club, Luis Camargo, dio su versión, y aclaró que “no hubo ninguna comunicación de despido a ningún funcionario”, y que desde agosto de 2021 hay “un expediente abierto” en el MTSS. En ese ámbito, el club entregó la información sobre su situación económica y financiera, el sindicato recibió el asesoramiento de un grupo que “asesora al PIT-CNT que se llama Comuna, e hicieron toda una investigación, y se formaron comisiones para aclarar los temas”. Sin embargo, “hasta hoy no tenemos ninguna respuesta de los funcionarios con respecto a las conclusiones de esa consultora”, afirmó Camargo.

El presidente del club indicó que siempre han priorizado mantener las fuentes laborales, y que ante la compleja situación que encontraron cuando asumieron en 2019 (el club había perdido 4.000 socios en poco tiempo), decidieron proponer distintas alternativas, entre las que estuvo “hacer un acuerdo salarial parcial” por un tiempo para priorizar el reintegro de los funcionarios. “Los ingresos [salariales] se iban a ver resentidos y después veríamos de qué manera se podían recuperar. Ninguna de las propuestas fue contempladas. Rechazaron de plano absolutamente todo”, señaló Camargo.

En un extenso comunicado, el Consejo Directivo del club explica que el lunes se desarrollaron reuniones individuales con los cuatro funcionarios y el abogado de la AFCBR, para buscar “mecanismos de acuerdo para el futuro de los mismos”. “En dos casos, las funciones por las cuales los funcionarios están vinculados al club ya no son necesarias y uno de los dos funcionarios tiene causal jubilatoria. En los otros dos casos, se hizo una propuesta de reformulación del vínculo laboral con reconversión a tareas necesarias (en atención a la formación específica del funcionario) y finalmente una propuesta (que se nos había entregado verbalmente por parte de un mediador de la AFCBR manifestando que ya estaba conversada y aceptada) de desvinculación acordada”, expresa la directiva. Estos acuerdos serían aprobados o no el jueves en una reunión del Consejo Directivo. Según el comunicado, “la negociación estaba abierta y en absoluta cordialidad al finalizar las cuatro entrevistas”, pero poco después la AFCBR informa que “había determinado un paro por mandato de asamblea ante la formalización de despidos”, lo que se considera “una interpretación falaz de la situación y por el manejo de la información de manera espuria, para beneficio particular de alguno de los implicados”.

El presidente del club confirmó que tras la adopción de la medida sindical “las conversaciones volvieron a foja cero” y el jueves el Consejo Directivo analizará la nueva situación. Finalmente, Camargo aclaró que la institución “no tiene nada que ver con el Banco República”, que lleva ese nombre porque fue fundada por funcionarios del banco, y que los 11 directivos de la asociación civil que gestiona el club son honorarios.