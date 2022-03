Cuando la recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) estaba en “ebullición”, tres afiliados a la Federación de Funcionarios y Trabajadores Viales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Futravi) del departamento de Artigas firmaron para habilitar el referéndum y, posteriormente, fueron sumariados.

“La persecución fue enseguida”, manifestó a la diaria el presidente de Futravi, Miguel Mascia. Según explicó, la situación fue la siguiente: el sindicato envió sobres con las papeletas para firmar a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, más precisamente a la regional 5. Una de las trabajadoras, afiliada al gremio, las recibió en la oficina y preguntó quién quería firmar. Con respuesta afirmativa, tres compañeros se acercaron a firmar y después se sacaron juntos una foto.

“Los compañeros, cumpliendo mandato sindical, recolectaban firmas ahí adentro. Es muy discutible si hay proselitismo, para mí no existe porque fue el sindicato el que comenzó con la recolección de firmas: fue el movimiento sindical, no estaba pautado que fuera por otro lado”, afirmó Mascia.

De las personas que salieron en la fotografía y firmaron, tres eran afiliadas a Futravi y una no. La foto trascendió y llegó a la jefa de regional 5, de Salto y Artigas, María Malatesta. “Vaya casualidad que a los tres compañeros socios les hacen una investigación administrativa y un sumario”, comentó Mascia.

Hasta el momento, el sumario y la investigación administrativa continúan en curso. Según contó Mascia, los trabajadores involucrados y la esposa de uno de ellos han ido a declarar y actualmente, tanto él como Julio Chávez, integrante de la directiva del sindicato, están a la espera de la fecha de citación para hacer lo propio. Las consecuencias para los funcionarios podría ser una sanción o la sustitución.

El director Nacional de Vialidad, Hernán Ciganda, comentó a la diaria que la decisión de iniciar un sumario “no tiene nada de malo”, y que será lo que diga “qué es lo que pasó”. “Primero dictaminarán si hay o no hay causa para hacer alguna suspensión”, aclaró.

Mascia habló de “persecución sindical” en la dependencia de Artigas. A este hecho, que catalogó como “totalmente irregular y persecutorio hacia los agremiados”, se le suman dos sucesos más, ambos de enero, que desembocaron en una denuncia que el sindicato presentará en los próximos días en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Por un lado, el presidente de Futravi aseguró que Malatesta no reconoció una licencia gremial enviada y firmada por el sindicato, “aduciendo que no llegó a tiempo, cuando no existe un tiempo ni una forma, le descuentan varios jornales de su salario a un compañero socio”. Asimismo, narró otra situación de “discriminación entre socios y no socios” mediada por la jefa de zona: “Hubo una asamblea que se pidió hacer dentro del local de trabajo, la dirección de Vialidad autorizó y esta señora pide el día anterior que se le pase la lista de quienes iban a ir a la asamblea”. “Una injerencia total, con el ánimo de amedrentar”, aseguró.