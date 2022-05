Ayer, tras una asamblea, el sindicato de trabajadores de Montecon resolvió llevar adelante un paro de 24 horas desde el jueves por la tarde. Si bien se ha avanzado en las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) sobre el futuro de los trabajadores de Montecon que perderán su empleo a causa del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, el sindicato busca que quede por escrito lo acordado hasta el momento, y este viernes, tras la finalización del paro, realizará una nueva asamblea para definir los pasos a seguir, informó a la diaria Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra.

Según informaron fuentes a la diaria, desde Presidencia llamaron a la firma belga y le solicitaron que aumente la cantidad de personal a contratar en el próximo año, pedido al que accedió. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, explicaron en rueda de prensa que la propuesta final de Katoen Natie es contratar a 110 funcionarios en los próximos 12 meses, lo que incrementa en 33 la cifra de 77 que había informado la semana pasada al MTSS; “más los 50 de ANP [Administración Nacional de Puertos], estamos hablando de 160. A pesar de ello, hoy la asamblea de los trabajadores de Montecon resolvió un paro de 24 horas”, informó Mieres.

La solicitud del gobierno a la empresa dueña mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera en la terminal especializada del puerto de Montevideo, formó parte de la búsqueda de una solución para los 150 empleados de Montecon que inicialmente serían despedidos, ya que se preveía completar ese número con unas 50 contrataciones de la ANP.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Montecon, que opera en los muelles públicos y se vio perjudicada por el nuevo reglamento de atraque que otorga la prioridad para la carga y descarga de contenedores a la terminal especializada, dio una especie de marcha atrás en su anuncio de 150 despidos y anunció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que por ahora no los hará, sino que realizará envíos al seguro de paro, pero de 120 trabajadores y “por un plazo de hasta 90 días”, según informó la empresa en un comunicado.

Además, la empresa indicó que “en la medida en que se restablezca el régimen de libre competencia” podrá “recuperar el volumen de sus operaciones y estará en condiciones de normalizar la situación con sus empleados”, pero “si ello no ocurriera en el referido plazo de 90 días, Montecon deberá, lamentablemente, continuar con el plan de desvinculación de empleados”.

“El MTOP obtuvo de la empresa un cambio, que significaba que ya no eran 150 despidos sino 120, y ahora son 106 que pasan a seguro de paro por suspensión, no despido”, dijo Mieres, y agregó que “a la fecha no hay despidos [en marcha] ni anunciados”, sino que hay un “pase a seguro de paro por suspensión por 90 días. Y para ello, también, el seguro de paro especial está disponible”.

El ministro sostuvo que en las últimas semanas se “ha avanzado sustantivamente en dos puntos” de la negociación, mas no en “el tercer punto, de afectación de las condiciones de trabajo en Montecon”, que “está en un proceso de diálogo que no depende del gobierno, sino de la decisión de la propia empresa”. Mieres manifestó que “a pesar de que el sindicato portuario se mantiene en conflicto”, van “a seguir buscando caminos de diálogo en las próximas horas en la búsqueda de cerrar un acuerdo que resuelva la problemática”.

La empresa también informó en el comunicado que los jornales asegurados del personal que quede en la empresa se reducirán a 15, cuando actualmente son más de 20, lo que implicará una rebaja salarial. Al respecto, Falero sostuvo que este viernes se mantendrá una reunión con Montecon.

Otra demanda anulatoria

Mientras tanto, 25 diputados del Frente Amplio presentaron una acción de nulidad del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Según supo la diaria, los diputados argumentaron que tienen el legítimo derecho de pedir la nulidad del acuerdo porque entienden que el Poder Ejecutivo “quitó competencias al Parlamento” tanto para “la aprobación de un monopolio” como para “la modificación de una sociedad de economía mixta”, es decir, aquella que se constituye con capitales estatales y privados, como TCP, que es 80% de Katoen Natie y 20% de la ANP, y que obtuvo la concesión de la terminal hasta 2081.

Los legisladores entienden que estas son “cuestiones que por Constitución están asignadas al Poder Legislativo”, y el Poder Ejecutivo no lo convocó, por lo que “se atribuyó esa competencia”. Además, denunciaron que este acuerdo, al que se llegó para evitar un juicio con el que amenazaba Katoen Natie, se hizo “sin tener ningún informe jurídico de nadie que dijera que era conveniente terminar con ese juicio porque hubiera un riesgo de perderlo”, lo que “constituye una gran ilegitimidad del acto”.

El camino de recurrir al TCA ya había sido tomado por la empresa Montecon, y ante esa demanda Katoen Natie ya realizó sus descargos, por lo que ahora queda esperar el fallo.

Posible paro parcial

Según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria, el PIT CNT comenzó a estudiar la posibilidad de hacer un paro general parcial en junio en busca de la recuperación del salario real, por la falta de respuesta de Presidencia a sus propuestas realizadas semanas atrás y, como otro de los ítems, por el conflicto portuario.

Esta propuesta surgió en el Secretariado Ejecutivo y será evaluada este viernes por la Mesa Representativa, que, en caso de hacerle lugar, la derivará a los sindicatos. Dentro de dos semanas, con la opinión de las agrupaciones, finalmente la misma Mesa Representativa definirá si llama al paro.

Con respecto al puerto, días atrás la Asamblea General del Supra resolvió “solicitar al PIT-CNT una gran movilización en contra del acuerdo [entre el gobierno y Katoen Natie] y de los decretos, en defensa de los puertos, de los puestos de trabajo y del rol de la ANP”.

Consultado sobre este tema, Daniel Diverio, secretario de Relaciones Laborales y Conflictos de la central sindical, dijo a la diaria que “el PIT CNT está continuamente al lado de la situación” y “consultando” al Supra sobre el avance de las negociaciones. Así las cosas, planteó que si el sindicato pide “otra forma de participación” de la central, se pondrá “a disposición para ello”.