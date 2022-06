El conflicto del supergás continúa en estos días, luego de que la empresa Riogas y sus trabajadores no se pusieran de acuerdo en una propuesta que permita salir del conflicto. De todas formas, según indicó este jueves el ministro interino de Industria, Walter Verri, se espera que para el fin de semana se regularice el servicio de supergás, que hasta el momento presenta 40% de faltante, según el último reporte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

Andrés Guichón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás, había dicho a la diaria que “la propuesta de Riogas sigue contemplando las sanciones a los trabajadores”. El dirigente planteó que “de esta manera no hay salida, entendemos que esas sanciones no deben existir porque los trabajadores estaban tomando una medida sindical”. La propuesta de la empresa ofrecía bajar algunas sanciones que entienden que son “absolutamente legítimas” para contribuir a un mejor relacionamiento con el sindicato.

Sobre el conflicto, Verri dijo en declaraciones a radio Universal que habló con el gerente de Riogas para consultarle si tenían alguna dificultad y le aseguró que “no visualizaba dificultades” para normalizar el servicio el próximo fin de semana, cuando está prevista la realización de turnos extras. Según indicó el subsecretario, “hay algunas zonas, según el informe de la Ursea, en las que hay algún desabastecimiento, en algunas ciudades que tienen una situación crítica, pero que se está resolviendo. La situación aparentemente se va a resolver el fin de semana, no hay motivos de alarma”.

Verri expresó su deseo de una rápida resolución del conflicto, porque de agravarse “generaría enormes perjuicios para la población” y señaló que “desabastecer de un energético fundamental a la hora de calefaccionar en estos momentos del invierno, cuando está anunciado un pico de frío, es complejo”.

Consultado por la posibilidad de decretar la esencialidad del servicio del supergás, Verri aseguró que no tiene el decreto “redactado”, pero “obviamente es una medida que se ha tomado en otros momentos y puede ser posible de tomar; no podemos descartar ninguna medida, hay otras intermedias que pueden ser también factibles, pero yo siempre digo que esperamos que no se llegue a tanto y que prime la sensatez a la hora de seguir tirando de una piola que no resiste mucho más”.

En este sentido, Verri insistió en que este conflicto entre las patronales y los sindicatos del supergás “es repetido, todos los años lo mismo. Hay que ser sensatos cuando uno reclama en momentos de dificultades, porque no estamos en un momento en que podemos pensar que tenemos un viento de cola fantástico y que las empresas están bien y podemos presionar, no es esta la situación del mundo ni del país, debería primar la sensatez y no agudizar un problema que puede ser grave”.

Sobre la denuncia de vecinos de Casavalle, que señalaron que no pueden acceder al descuento de 50% en la recarga de supergás que estableció el gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Social, Verri admitió que “hubo dificultades de instrumentación y se está solucionado”. “Está corrigiéndose, es cierto que hubo dificultades; no olvidemos que el objetivo de ese plan es doble, beneficiar a los que más necesitan” porque se le suma el descuento “al subsidio que ya tiene el supergás: hoy compramos la garrafa de 13 kilos a la mitad de precio que si le aplicamos el PPI”, dijo Verri y subrayó: “Sabíamos que iba a tener dificultades de implementación y logísticas, pero es parte de ver cómo funciona”.