“La propuesta de Riogas sigue contemplando las sanciones a los trabajadores”, dijo a la diaria Andrés Guichón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), sobre la propuesta que presentó la empresa luego de rechazar la que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el domingo pasado. El dirigente planteó que “de esta manera no hay salida, entendemos que esas sanciones no deben existir porque los trabajadores estaban tomando una medida sindical”. Por otra parte, fuentes de Riogas informaron a Montevideo Portal que su propuesta “ofrece aminorar algunas sanciones, aunque son absolutamente legítimas, para contribuir a un mejor relacionamiento con el sindicato”.

En diálogo con Subrayado, Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), contó que el lunes, mientras esperaban el planteo de Riogas, la empresa comunicó “cambios de horarios, días libres y tareas” a varios empleados a través de mensajes. “La empresa está canalizando a través de mensaje de texto su reestructura y no en la mesa de negociación”, sostuvo.

Este martes, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se expresó a través de un comunicado en el que aseguró que “Riogas está utilizando este conflicto para desprestigiar a la organización sindical responsabilizándola de sus propios problemas operativos y de un supuesto desabastecimiento del mercado que no es tal”. Como explicación, la central sindical indicó que desde el jueves 2 de junio no se han tomado medidas gremiales que afecten la recarga y distribución de garrafas ni de gas a granel.

También en un comunicado emitido el lunes, la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR) planteó su versión de los hechos sobre los últimos acontecimientos del conflicto. Según el documento, los piquetes que realizaron fueron en respuesta a la suspensión de nueve trabajadores (entre ellos, un delegado sindical). En su mayoría, los suspendidos no tenían sanciones previas y cuentan con muchos años de antigüedad en la empresa, de acuerdo al texto, que indicó que las sanciones se deben a que realizaron una medida sindical: “Al no haber avances en la negociación nos vimos obligados a tomar medidas”. Como respuesta a los paros que realizaron, la empresa contrató trabajadores tercerizados para que cumplan con las funciones de los trabajadores en planilla.

Riogas presentó una propuesta este sábado que a entender del sindicato fue una provocación porque “no se retiraron las sanciones a los trabajadores y se imponía avanzar en la reestructura con una lista de más de 20 trabajadores que serían cambiados de turno”. El domingo, el MTSS hizo una nueva propuesta que fue aceptada por el sindicato, pero no por la empresa. Guichón comentó que la propuesta consistió en conformar una comisión que trabaje de forma bipartita, con tres representantes de los trabajadores y tres de los empleadores: “La idea de esa mesa era trabajar sobre las sanciones y la reestructura, seguir conversando estos temas, pero desde otro espacio y sin la presión que tenemos hoy desde el conflicto”, explicó.

Contó que no vieron la propuesta como buena porque “el tema de las sanciones no debe estar sobre la mesa”, pero de todas formas la aceptaron porque entendieron que “con esa instancia de diálogo se podía trabajar más tranquilos y capaz que era más fácil llegar a un acuerdo”. Guichón afirmó que les sorprendió mucho que la empresa no aceptara la propuesta porque estaba más alineada con sus intereses que con los del sindicato.

Según él, también le sorprendió a la cartera: “El ministerio elaboró propuestas y en las dos oportunidades la empresa las rechazó. No sé cuál será el camino porque nosotros estas condiciones no las vamos a aceptar y tomar medidas va a generar ámbitos nuevos con el ministerio, que va a volver a proponer y seguiremos en lo mismo”.

Señaló que entienden que desde el gobierno alguien tiene que tener la autoridad necesaria para resolver el conflicto porque “hay herramientas suficientes para solucionar los problemas cuando el inconveniente es del lado del trabajador, ahora la empresa muestra una actitud de impunidad”. En su comunicado, el PIT-CNT exhortó al MTSS a tomar una actitud “más firme con esta empresa que pretende avasallar las libertades sindicales”. Además, manifestó que está alerta y a disposición de los sindicatos para “desplegar las gestiones y acciones que estimen pertinentes”.

Acusaciones escritas

El documento que elaboró la ATR finalizó respondiendo a un comunicado que realizó la empresa con aclaraciones para la población: “No ganamos los sueldos que la empresa en un comunicado dice que ganamos. Nuestros autos son los que nos hemos comprado con el fruto y esfuerzo de nuestro trabajo levantando garrafas y poniendo en riesgo nuestra salud. No merecemos que nos digan que somos ‘vegetales’ frente al MTSS porque estamos enfermos y tampoco que nos califiquen de mentirosos y violentos”.

Además, de acuerdo a otro comunicado que elaboró Riogas y publicó el diario El País, “un delegado sindical de los que concurren al MTSS a negociar por el SUTS fue denunciado por amenazar de muerte a un trabajador de Riogas por el solo hecho de estar trabajando”. Consultado por esta situación, Guichón respondió que “entendemos que se está utilizando como herramienta generar una denuncia y con ella empezar a sacar trabajadores sindicalizados del medio”.