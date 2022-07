La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) decidió parar por 24 horas “ante el despido de una trabajadora” de la planta 1 de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) “con 15 años de trabajo sin ningún tipo de sanción, no respetando el procedimiento disciplinario vigente, negando la oportunidad de defensa alguna”, informó el sindicato en un comunicado emitido este jueves.

El paro comenzará en el turno de la noche de este jueves y se extenderá por toda la jornada del viernes. A raíz de esto, el sindicato postergó la medida de cuatro horas de paro resuelta por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) “para los próximos días”.

En conferencia de prensa, el secretario general de la AOEC, Luis Goichea, calificó el despido como “abusivo” y dijo que la explicación que le dio la empresa a la trabajadora es que “no tiene buen relacionamiento con sus jerarquías”, lo que “no es cierto”, “porque ella trabajó 15 años con distintas jerarquías y nunca tuvo ningún problema”. “Hay otras razones y por lo tanto rechazamos el despido”, expresó el dirigente.

Goichea también se refirió al pronunciamiento de la Asamblea de los 29, el grupo de productores que conduce Conaprole y la Asociación Nacional de Productores de Leche, en respaldo de la empresa y en rechazo de las medidas sindicales adoptadas por la AOEC y la FTIL. El dirigente dijo que en vez de encontrar caminos para llegar a acuerdos, “ahondan en el agravamiento” del conflicto.

El sindicato aseguró que, durante el paro, habrá guardia gremial y no habrá faltante de leche.

En el comunicado de AOEC también rechaza “las declaraciones públicas” efectuadas este miércoles por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, “tomando partido por las empresas cuando debería buscar alternativas y mediar para resolver el conflicto lácteo”.

Mieres había dicho en rueda de prensa que el sindicato “iba a recibir en un acuerdo salarial la recuperación completa de su poder adquisitivo, en un período bastante breve y en un convenio a cuatro años”, pero “lo que pasa es que no quiere firmar una cláusula de paz”. “¿Qué quiere decir esto? Que no quiere firmar nada que le impida mañana volver a hacer el conflicto por lo que se le cante. Esa no es la manera de conducir un sindicato, lo digo con total responsabilidad”, afirmó el ministro.