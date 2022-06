A partir de este lunes la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) comenzó a tomar medidas de trabajo a reglamento como respuesta a la falta de personal en OSE, la pérdida de salario real de los trabajadores y el proyecto Neptuno. En diálogo con la diaria, el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, contó que van “a trabajar 40 horas por semana”, no van “a hacer horas extras”, ni “a trabajar en feriados, ni descansos, ni tomar guardias fuera de horario”. El sindicato convocó a asistir al paro general que realizará la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en conjunto con el resto de los sindicatos de las empresas públicas el próximo miércoles.

Las medidas se toman por la falta de personal. En 2018 fue el último concurso que realizó OSE para que entraran nuevos funcionarios. Desde ese momento se perdieron 800 puestos de trabajo entre los que se encontraban operarios de la planta de tratamiento y de agua potable, personal administrativo y profesionales.

Según Kreimerman, la OSE no hizo un estudio sobre las tareas que realizaba cada trabajador y eliminó las vacantes “al barrer”, debido a que el directorio acató los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Parte de esta pérdida de empleados se debe a jubilaciones, pero también a que hace dos años no hay concursos internos en la empresa que posibiliten el ascenso y el movimiento interno. La falta de oportunidades de crecimiento hace que los funcionarios busquen otras opciones laborales, señaló el dirigente.

“La consecuencia de la falta de puestos es que, en muchos casos, no se pueden completar las cuadrillas para solucionar las roturas en plantas de agua potable, no se pueden completar los turnos, hay gente que trabaja doble turno porque no tienen cómo conformar la siguiente dotación. Están sobrecargando mucho a los trabajadores”, explicó.

Para cubrir la falta de personal, se utilizan las “guardias a la orden”, que consisten en que los funcionarios estén a la orden de la OSE para cualquier necesidad de servicio luego de finalizar su horario normal. “Es una guardia que está muy mal paga”, aseguró Kreimerman. Consultado sobre cuál es el motivo que les dan para no reponer esos puestos, respondió que la OSE dice que “son directivas del gobierno y ellos parecen no entender que son puestos necesarios para producir y distribuir agua potable”.

Otro factor es la pérdida de salario real que tuvieron los funcionarios de las empresas públicas, que desde diciembre de 2020 acumulan 12% de pérdida del salario real.

“También está el proyecto Neptuno, que busca un contrato de 30 años con un privado para que la OSE compre agua potable”, señaló. Al respecto, indicó que le pidieron una reunión al presidente, Luis Lacalle Pou, porque todos les responden que es él quien va a tomar la decisión sobre si el proyecto se implementa o no. En caso de que se confirme, buscarán que se declare inconstitucional y ocuparán de forma inmediata la planta de Aguas Corrientes, advirtió FFOSE.

El miércoles 29 de junio el sindicato va a realizar una movilización en la explanada de la sede central de OSE. Consistirá en “una carpa en la que se llevará a cabo un debate taller con exposiciones sobre el proyecto Neptuno”. La nueva iniciativa privada estará ubicada en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, y tomará agua del Río de la Plata. El estudio de factibilidad elaborado por el Consorcio Aguas de Montevideo, aprobado por el directorio de OSE, incluye más de 80 puntos con impactos ambientales y territoriales.