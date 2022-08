El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro parcial para este viernes, de 9.00 a 13.00, por la muerte de un trabajador de la empresa Saceem, que se accidentó mientras trabajaba en la obra UPM 2.

En un comunicado, el sindicato informó que en la mañana del 8 de agosto el trabajador estaba realizando “tareas en altura de extendido y tensado de cable en la zona de torres de enfriamiento” y “en determinado momento” cayó al vacío y quedó “sostenido en el aire por el arnés de seguridad”.

Al caer, “la linga que manipulaba golpea su cabeza” y le produce “una herida grave en la cabeza”. Cuando lo rescatan, estaba “totalmente inconsciente” y lo derivaron al CTI del Hospital de Tacuarembó. Allí estuvo 17 días internado “en estado muy delicado” y este jueves de mañana falleció.

El Sunca se solidarizó con los familiares y amigos del trabajador y planteó la necesidad de promover una eventual ley nacional de salud y seguridad en el trabajo.

Pablo Argenzio, integrante del Sunca, dijo a la diaria que el paro es en “el marco de la denuncia por las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo que todavía pasan en la industria. Más allá de la pelea que el gremio ha dado, desgraciadamente la no aplicación estricta de la normativa sigue costándole la vida a algunos compañeros en el trabajo”.

Argenzio planteó que, más allá de posteriores actualizaciones, la ley de seguridad en el trabajo (N° 5.032) es de hace más de cien años y, por lo tanto, considera que existe “un montón de normativa, tecnología y formas de trabajo que el país tiene que actualizar”. En ese sentido, señaló que hay “diferentes cuestiones referidas a las enfermedades profesionales y a las cuestiones de salud en el trabajo” que, a su entender, es necesario legislar.

Argenzio planteó que si bien existe la ley de responsabilidad penal empresarial, “con una ley sola no se resuelven” todos los problemas, por lo cual la “intención [del sindicato] es avanzar en todo ese sentido”, para que “ir a trabajar no signifique no volver a tu casa”.