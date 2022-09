Continúa el paro por tiempo indeterminado en Copsa. Este miércoles, tras reunirse autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los trabajadores y accionistas minoritarios de la empresa resolvieron extender la medida -iniciada el martes a las 14.00- en rechazo a incumplimientos salariales. “Nos pidieron levantar la medida para seguir negociando, pero no se levanta ninguna medida”, dijo en una rueda de prensa Adolfo Silvera, presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC).

El sindicato reclama el pago en tiempo y forma del “complementario de la licencia”. Este beneficio, sostienen, comenzó a pagarse a partir de 2015 en dos partes a pedido de la empresa, pero desde entonces se han acumulado adeudos. En diciembre del año pasado, la empresa se puso al día con los pagos luego de tres días de paro de ATC. Pero, aseguran, este año “empezaron de vuelta con lo mismo”.

Silvera afirmó que retomarán las actividades cuando “la empresa traiga una buena propuesta”. En concreto, piden un calendario de pagos para saldar las deudas con los trabajadores. El paro continuará, por lo menos, hasta el jueves, cuando el MTSS volverá a citar al sindicato para trasladarle la posición de la empresa. “Esta vez no se levanta la medida hasta no tener una buena respuesta”, subrayó el dirigente sindical.

Asimismo, planteó que en el sindicato están dispuestos a cobrar en cuotas lo adeudado, siempre y cuando se fijen de antemano las fechas de pago. Reclamó que “de acá para adelante los salarios se paguen el día 10 de cada mes y [que se pague] la salida de la licencia con todos los haberes pagos”. ATC denuncia que Copsa no está pagando los salarios en fecha: los divide en tres pagos diferentes entre el 10 y el 15 de cada mes.

“Mucha gente se está endeudando por esta calesita”, señaló Silvera a la diaria. “Cuando salís de licencia te pagan la mitad del salario vacacional. Te quedan debiendo, y es una buena plata. Para que tengan una idea, hay compañeros que han salido de licencia con 10.000 pesos”, agregó.

Al respecto, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, reconoció en una entrevista con Canal 5 que Copsa “viene muy atrasada” en “temas salariales y de licencia y salario vacacional”. Aseguró que el MTSS ha tratado de “intervenir” y “mediar” para acercar a las partes y solucionar “algunos problemas que se arrastran desde hace un tiempo”.

Si bien mencionó que el sindicato “está poniendo arriba de la mesa un justo reclamo”, el jerarca cuestionó la medida de paro por tiempo indeterminado: “Esto afecta a mucha gente trabajadora. A nosotros nos gusta siempre negociar sin medidas arriba de la mesa; creo que es lo más sano y lo más sensato para generar un buen ámbito de negociación”.

“No es viable”

Del mismo modo, el gerente general de Copsa, Javier Cardoso, admitió en una entrevista con radio Carve que “la empresa viene con un atraso” en el pago de la partida complementaria desde julio de 2021. Adjudicó el incumplimiento a “la estructura de funcionamiento” del transporte suburbano, que “no es viable” por los costos y los subsidios fijados por el gobierno.

“El Poder Ejecutivo fija todos los costos: laudos, tarifas, combustibles. No hay margen de maniobra como en cualquier otro tipo de negocio”, afirmó, y añadió que actualmente la cantidad de usuarios en el sector se encuentra en 80% en comparación con 2019, antes de la pandemia.

Con todo, Cardoso señaló que si bien en el convenio colectivo vigente hay una “equiparación” con el transporte urbano de Montevideo, Copsa “ha estado pagando desde junio de 2020 7,5% más en los salarios que el transporte urbano”. “Un exceso de cumplimiento”, sostuvo, “bastante más alto que lo que se adeuda por la partida complementaria”.

El gerente general de Copsa indicó además que, pese al paro convocado por ATC, actualmente se está cumpliendo 70% de los turnos. Pero, para Silvera, los números del acatamiento son exactamente al revés. “Por la cuenta que estuvimos haciendo, ahora la flota anda entre 25% y 30%”.

Acerca de la baja rentabilidad del sector, el dirigente sindical manifestó: “Siempre argumentan que no hay plata. El gobierno autorizó [una suba de] las tarifas para el aumento de los sueldos e incluso le ha dado apoyo económico, pero ellos siguen con el mismo cuento de que no hay plata y no hay plata, y todos trabajamos por plata”.

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Copsa también se sumó al paro por tiempo indeterminado iniciado por ATC, según Silvera, “porque están pasando por lo mismo”. “El levantamiento [de la medida] es bien fácil. Si ellos vienen con fecha de pago, porque acá es todo por plata, será estudiado y pasado por asamblea y podremos levantar”, recalcó.

Antes de la reunión con el MTSS, los trabajadores de Copsa se movilizaron en la plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva. No fueron recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou, pero le dejaron una carta con sus reclamos.

“Para los trabajadores ya es más que inaceptable la forma de pago o, mejor dicho, la forma de deuda que la empresa mantiene con nosotros. Esto ya se ha hecho costumbre. Todos los meses pasa lo mismo desde 2014”, se denuncia en la misiva.