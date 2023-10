La presentación de la campaña denominada “Tenemos un problema con las drogas”, organizada y planificada por la Cámara de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), y que está prevista en Torre Ejecutiva, fue suspendida este martes cuando no se permitió el acceso a trabajadores sindicalizados que llegaron desde distintos puntos del país a la presentación del programa.

La iniciativa parte de los trabajadores y empresarios, y cuenta con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND). Daniel Diverio, secretario general del Sunca, dijo a la diaria que “la campaña la hacemos conjuntamente con las cámaras empresariales, y es parte del acuerdo de la negociación colectiva. Además, es financiada por ambas partes. La agencia que hizo el trabajo de la campaña propuso la idea de que el lanzamiento fuera en Torre Ejecutiva, para que tuviera una mayor visibilidad”.

Explicó que para esta actividad llegaron trabajadores de distintos departamentos, y que al querer ingresar al salón de actos en el subsuelo de la Torre Ejecutiva, se “aplicó un criterio de ingreso distinto”, esto a través de la solicitud de documentación, además de que los hicieron esperar -por parte de la seguridad-.

“Realmente nos sentimos molestos, y entendimos que ahí había discriminación, porque el resto de las personas entraban a un espacio que era abierto”, dijo Diverio.

Ante ese contexto, Diverio, que estaba allí presente junto a los demás trabajadores, decidieron no entregar ningún documento, y así retirarse de Torre Ejecutiva. Minutos después de transcurrido el hecho, el dirigente se comunicó con las autoridades de las cámaras empresariales para explicarles los motivos por los cuales se habían retirado. Aclaró también que, pese a este hecho, “ni se suspende la campaña ni el trabajo que se realiza, ya que es una idea resuelta en el marco de las negociaciones”.

Diverio comentó que con el paso de las horas se comunicaron con él tanto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, como el subsecretario de esa cartera, Mario Arizti, para solicitarle disculpas por lo acontecido. “Nos dijeron que había sido un error, pero el tema es que por lo sucedido no nos encontramos cómodos como para participar, y por eso nos fuimos”, explicó Diverio.

El dirigente dijo que el lanzamiento será reagendado a la brevedad -ya se busca una nueva fecha-, y tras ser consultado sobre si existe la posibilidad de solicitar que la presentación sea en la sede del Sunca, Diverio respondió que “no hay problema con que sea en cualquier lugar, como tampoco hay problema con que sea en la Torre Ejecutiva. Pero al trabajador de la construcción se le respeta en cualquier lugar en el que estemos”.

Con respecto al programa a presentar, el secretario general dijo que el Sunca “está de acuerdo con su contenido”, y destacó que el mensaje a resaltar es que “todos tenemos un problema con las drogas”, esto al margen de que una persona sea consumidora de sustancias o no, ya que es “un tema que abarca a toda la sociedad”. Recalcó que “es un tema muy sensible que queríamos y queremos trabajar porque es también una manera de hacerle frente a una problemática que no tiene la dimensión y difusión que debería tener”.

Agregó que “es muy buena la campaña que se está desarrollando, y entendemos que es parte del proceso de construcción del quinto fondo social que, con financiación de los trabajadores y del sector empresarial, se busca crear para que los trabajadores puedan contar con un espacio donde puedan ser contenidos en caso de estar frente a una situación vinculada al tema”.

Sin declaraciones

Mientras la situación se originaba, las autoridades de la JND -estaba presente su director, Daniel Radío- y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -asistió Arizti- ya se encontraban sentadas en la sala de eventos, aguardando el inicio de la actividad, pautada para las 10.30. Instantes después de las 11.00 se informó de la suspensión de la presentación. Al respecto de lo sucedido, tanto Radío como Arizti se retiraron del lugar sin realizar declaraciones a la prensa.