La Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU) solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que interceda ante la Corte Electoral por el pedido de tener un día de asueto, el jueves 30, para aquellos funcionarios que deben trabajar en la diagramación, planificación y ejecución de las elecciones universitarias, el miércoles 29.

Miguel Estévez, secretario general de la AFEU, dijo a la diaria que el martes 14 solicitaron una instancia de negociación en el MTSS, sobre la que todavía no tuvieron respuesta de los negociadores de la cartera. “Por lo tanto, esa instancia no tiene fecha, pero obviamente los tiempos van corriendo”, agregó. Señaló que este miércoles se envió una nota al rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, y al vicerrector, Álvaro Mombrú, en la que se les informa de la situación de conflicto. “En realidad, entendemos que corresponde informar a la Udelar de este asunto que tenemos con la Corte Electoral”, dijo.

Explicó también que esta situación ya se vivió en 2022 y que “no es nada nuevo”. “Discutimos el tema y la Corte Electoral no cambió su postura, y en este 2023 vuelven nuevamente a resolver que no hay asueto, sino que los compañeros que trabajan más allá de medianoche deben concurrir el otro día a trabajar a las 12.00 del mediodía. Entendemos que eso atenta contra todo. Todos los funcionarios públicos que están afectados a la elección universitaria tienen asueto al día siguiente. Somos los únicos funcionarios que no tienen esa suerte”.

Estévez hizo énfasis en que hay muchos casos en los que, dada las características de la votación universitaria, quienes deberían ingresar a trabajar en horas del mediodía finalizarían sus tareas entre las 3.00 y las 4.00. “Es un disparate para cualquier trabajador. Además, no es lo mismo un funcionario que va a integrar una comisión receptora de votos y cuya responsabilidad termina cuando entrega la urna a los supervisores de la Corte Electoral, que los funcionarios de la Corte Electoral, que están abocados no solamente desde el día de la elección, sino mucho tiempo antes, y después, llevan adelante la tarea, porque los funcionarios electorales son los que organizan la tarea clave”, dijo.

Estévez destacó que es una cuestión de descanso y, por ende, de salud laboral. “Para los trabajadores la salud laboral es uno de los temas que no son negociables. El tema del asueto tiene que estar sobre la mesa. Decimos firmemente que no podemos estar negociando sobre la salud laboral de los compañeros”, afirmó.

El dirigente recordó que en 2022 se decretó un paro al día siguiente de la elección, que tuvo un acatamiento del 90%. “Eso fue una demostración de que había que hacerlo. No entendemos por qué presentamos nuestra posición hace más de dos meses en la negociación colectiva y sistemáticamente se fue pateando el tema para adelante, y de un día para el otro resuelven sin consultar con el sindicato. Es grave”.

La Corte Electoral no informó ni notificó a los trabajadores de la decisión de no habilitar el asueto para el 30 de noviembre. Los empleados y el sindicato tuvieron conocimiento por intermedio de una resolución, dada a conocer por la Corte hace dos semanas, de que el 30 de noviembre los trabajadores deben ingresar a cumplir sus tareas desde las 12.00.

“Fue un no tácito, y a la organización sindical nunca se le trasladó la decisión. Antes de eso tampoco hemos tenido una negociación colectiva para plantear el tema. Tampoco sirve tener una instancia de negociación colectiva en la que el sindicato vuelca sus argumentos, explica lo que entiende que es necesario hacer y posteriormente al sentamos a negociar nos dicen que sí dos o tres ministros, pero después, cuando llega el momento de votar, los nueve ministros votan que no”, manifestó el secretario general.

Agregó que la AFEU considera esas posturas y decisiones como un atropello y “una forma de reírse de la Ley de Negociación Colectiva. También nos parece una falta de respeto importante a la organización sindical, y faltarle el respeto a la organización sindical significa faltarles el respeto a funcionarios que son los que sacan el trabajo adelante”. Sobre si se está considerando la posibilidad de un paro para el jueves 30, como se hizo en 2022, respondió que es la última opción a la que quieren llegar los trabajadores.

Acerca del diferendo, comentó que este tema “no es nada” en comparación con las negociaciones que se llevaron adelante para el ingreso de personal a la Corte Electoral. “Por la pelea que el sindicato dio, y que se destrabó en el Parlamento, en setiembre pasado ingresaron a trabajar 100 funcionarios, tanto en Montevideo como en distintos departamentos del país. Así que personal para trabajar hay. Lo que falta es una buena planificación”, afirmó.

Con referencias a los formatos de negociación, dijo que la AFEU estuvo y está abierta a una negociación bipartita, pero entiende que necesita las garantías que pueda proporcionar el MTSS. Eso se debe a que los funcionarios electorales consideran y observan que luego de negociar de manera bipartita con la Corte Electoral, cuando se acuerda una decisión, esta no se ejecuta ni se concreta porque “los propios ministros votan que no”.

Por este tema la AFEU –con el respaldo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y del PIT-CNT– emitió un comunicado y convocó a una asamblea general para el martes 21 a las 11.00 en el local del sindicato. En esa instancia evaluarán y considerarán medidas de fuerza en las tareas previas y en el acto de las elecciones universitarias, en el caso de que no exista una solución antes del viernes 24.