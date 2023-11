En una nueva instancia tripartita, celebrada entre el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), el Centro de Navegación (Cennave) y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), este miércoles no se registraron avances en las negociaciones en el marco de la 10ª Ronda de los Consejos de Salarios.

Fuentes del sindicato portuario explicaron a la diaria que de las dos reuniones que se iban a hacer en el MTSS, finalmente se concretó una. Y es que la reunión del sector de Operadores y Terminales, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 17.30, por lo que no quedó margen de tiempo para llevar adelante la reunión de Depósitos Portuarios y Extra Portuarios, que, si nada cambia, se hará el jueves 9.

El encuentro se desarrolló en la oficina del director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y no como habitualmente sucede, en los despachos de negociación la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). “Eso tiene una explicación, y es que como el MTSS observó que las partes están muy lejos y las negociaciones están estancadas, es ahí cuando generalmente se involucra Daverede, jerarca que ocupa ese puesto”, agregó una de las fuentes sindicales.

En esta instancia del pasado miércoles, hubo varios cuartos intermedios, y también momentos en los que se reunió Daverede solo con el sindicato y en otros instantes a solas con los empresarios. Esto fue con la intención de que el MTSS escuchara una vez más a cada parte para analizar y evaluar cada posición. Consultada la fuente sobre si desde el Supra existe la posibilidad de flexibilizar la plataforna presentada, la respuesta fue no. “Nosotros ya flexibilizamos demasiado en realidad”.

El Supra considera que a la fecha, el único acercamiento que ha existido entre el sindicato y la patronal es en las cláusulas no salariales. Sin embargo, en la solicitud que tiene que ver con el ajuste del salario real, la fuente comentó que en ese punto sigue sin existir acuerdo, y que las partes continúan lejos.

Por otra parte, el Supra presentó a los empresarios un informe, confeccionado por una psicóloga y una asistente social que desempeña tareas en el sindicato desde hace dos años, para justificar y argumentar la importancia de la creación de una comisión que trabaje y atienda todos los casos relacionados a trabajadores con dificultades en salud mental. En este tema, se presentaron también cifras e información de casos de trabajadores que han sido asistidos por diversas problemáticas.

En otro tema, se solicitó la posibilidad de acceder a días libres para cuidados de hijos, pedido que debió ser justificado y desarrollado también por intermedio de un informe. Acerca de estos planteos, los empresarios se quedaron con los informes para estudiarlos, y luego presentar una respuesta.

Acerca de las opciones de que exista acuerdo en algunos puntos y en otros no, señalaron desde el gremio que puede suceder eso, pero que en realidad el objetivo es que toda la plataforma sea aceptada, y no parcialmente, pero como se entiende que es muy factible “no conseguir todo”, luego lo que queda es mediar y negociar por otros puntos. Sí consideraron que a los trabajadores “les pesa más” lo referente al aumento salarial, punto en el que hoy no existe entendimiento. “Puede suceder también que luego se resigne algún punto en lo salarial porque la otra parte accede a otra cosa. Eso es parte de la propia negociación. Nosotros vamos por todo, y luego veremos con qué nos quedamos y con qué no”, dijo la fuente del sindicato portuario.

Este viernes habrá reunión de la mesa ejecutiva del Supra, en la que se analizará el resultado de la instancia desarrollada el miércoles pasado, cómo sigue la diferencia y si se tomarán medidas entre este viernes y el jueves 9, jornada en la que se desarrollará la próxima reunión tripartita en el MTSS. Desde el Supra agregaron también que las autoridades del MTSS les expresaron al sindicato que entienden que “hay margen de negociación actualmente para que las partes lleguen a un acuerdo”, por lo que hasta ahora se descarta que el gobierno decida laudar en ese sector.

Conflicto en TGU

Días atrás, la empresa TGU resolvió enviar a una ronda de trabajadores al seguro por desempleo, y los primeros fueron todos representantes de la mesa sindical. Pero, además de esa decisión, la compañía está contratando a trabajadores eventuales para llevar adelante las tareas. El tema será analizado también este viernes en la Mesa Ejecutiva del Supra.

Por definiciòn del Supra -por Consejo de Salarios-, se comenzaron a realizar asambleas, desde el martes 31 de dos horas por turno, todos los días y en principio hasta este viernes inclusive. Las reuniones se realizan en tres empresas (Montecon, Rioestiba y TGU), todas pertenecientes al mismo grupo empresarial que TGU.