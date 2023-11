El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), reunido en asamblea, resolvió la aplicación de más medidas de fuerza, luego de considerar que se retrocedió en las negociaciones con el Centro Nacional de Navegación (Cennave), en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Todas las medidas se extienden hasta el jueves 1° de diciembre, jornada en que habrá una nueva instancia de conversación entre todos los actores.

El jueves hubo dos reuniones entre las partes y los negociadores de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra): una con representantes del área de Operadores y Terminales, y posteriormente otra con el sector de Depósitos Portuarios y Extraportuarios. Luego, sobre la noche, se reunió la mesa central del sindicato y resolvió iniciar desde las 23.00 un paro en el sector de Depósitos Portuarios y Extraportuarios. El paro es por 48 horas, hasta las 23.00 del sábado 25. En el área de Operadores y Terminales, este viernes se resuelve qué medidas tomarán los trabajadores.

Fuentes del sindicato comentaron a la diaria: “Entendíamos que se había encaminado el conflicto, pero ahora sentimos que se dio un retroceso en algunos puntos”. Además, en referencia a las resoluciones tomadas o a definir, los integrantes de la mesa representativa del sindicato acordaron no brindar más detalles por el momento. Señalaron que la última propuesta presentada por los trabajadores fue rechazada por el Cennave, y se entiende también que esa decisión “complica” la negociación. Sobre la propuesta presentada al Cennave, el Supra decidió no informar.

Al finalizar la jornada de este jueves, el sindicato emitió un breve comunicado a la opinión pública en el que expresa que “en el marco del conflicto general y nacional del Sindicato Supra por los Consejos de Salarios, se resuelve retomar las medidas pausadas, realizando paros sorpresivos en los diferentes sectores de la actividad”.

Si bien hasta ahora el MTSS entiende que aún hay margen para la negociación, desde el sindicato comienzan a observar que, de no llegarse a un acuerdo en las próximas reuniones, la posibilidad de presentar a votación los lineamientos del Poder Ejecutivo empieza a tomar más fuerza. Esto no sólo porque las partes están cada vez más alejadas en sus solicitudes y pretensiones, sino también porque en una semana comienza diciembre, mes que el gobierno no quiere pasar sin que las mesas de negociación sean cerradas.

El MTSS analiza

Por su parte, fuentes del MTSS confirmaron a la diaria que este jueves, y como resultado de las reuniones entre las partes y la secretaría de Estado, el conflicto “se complicó”. Por tal motivo, durante la tarde de este viernes habrá una reunión entre el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el subsecretario, Mario Arizti, y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, en la que analizarán la situación.