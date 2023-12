La Coordinadora del Transporte Interdepartamental, Departamental, Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo anunció este martes un paro general de 24 horas del sector el próximo viernes 8, con una movilización para divulgar más la situación ante la ciudadanía. Los servicios más afectados son los de las empresas que tienen como punto de partida y de llegada la terminal de Tres Cruces.

El dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) Marcelo de Motta confirmó la decisión a la diaria y explicó que tiene que ver con la falta de avances en las negociaciones con la empresa Agencia Central - DAC por el despido de cuatro trabajadores en los primeros días de octubre. Señaló que “no hemos tenido respuesta de las últimas instancias que hemos mantenido con las autoridades de la compañía”.

Comentó que días atrás hubo una reunión entre los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y las autoridades de la empresa, pero la Unott entiende que esa instancia no tuvo resultados positivos, ya que no se alcanzó una fórmula para destrabar la situación. Para los próximos días no está pautada ninguna reunión entre el MTSS, la Unott y la gerencia de la empresa.

El dirigente expresó que “las negociaciones han significado un desgaste muy grande y que se han planteado ideas y alternativas de todo tipo y color. La empresa condicionó siempre, en todo momento, el reintegro de tres de los trabajadores a cambio del despido del funcionario que es secretario general del sindicato”. En referencia, precisamente, a los cuatro trabajadores despedidos, dijo que estos no han dejado de tener comunicación ni con la Coordinadora de Transporte Interdepartamental ni con los dirigentes de la Unott. Resaltó que desde lo sucedido han contado con asistencia económica, además de la entrega de canastas con alimentos.

Dos de los cuatro trabajadores despedidos eran personal de la unidad de la empresa, que no cobraron el boleto a los otros dos empleados, permitiendo así que viajaran gratis. Uno es oriundo de Mercedes (Soriano) y otro de Fray Bentos (Río Negro), y viajaban hacia Montevideo para asistir a una asamblea que analizaría un preacuerdo salarial alcanzado. De ellos dos, uno es el secretario general del sindicato de la empresa.

La resolución del paro fue comunicada también mediante un comunicado que informa a la opinión pública que el paro se inicia a las 0.00 del próximo viernes y que finaliza a la medianoche de esa jornada. Agrega que “ante la gravedad de la situación, la Unott se mantiene alerta, sin descartar ninguna medida de paralización a nivel general del sector”. La decisión fue tomada el pasado lunes 4, en una reunión celebrada en Montevideo entre la cúpula de la Unott y todas las filiales del transporte.

Si no hay cambios o novedades en la situación antes del viernes, en la reunión de la Unott del día 11 se podría terminar de definir un paro general a nivel nacional para todo el transporte. Antes de ejecutar esa medida se definió que primero se haría un paro general del sector interdepartamental, “el cual permita generar alguna instancia más de negociación”, dijo De Motta. Manifestó también que “el paro general nacional ya fue votado y aprobado. Sólo faltaría definir una fecha de ejecución”.