Con dos reuniones esta semana, más las celebradas anteriormente, sigue sin haber una solución a la situación que se originó con el despido de cuatro trabajadores por parte de la empresa de transporte Agencia Central.

El representante de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), Miguel Marrero, dijo a la diaria que, en el marco de instancias tripartitas, con integrantes de la empresa y negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se reunieron martes y miércoles sin encontrar aún una salida definitiva al tema.

Comentó que, hasta el momento, presentaron opciones las tres partes (la Unott, la empresa y el MTSS), pero ninguna de las alternativas fue aceptada. “Seguimos buscando acordar en el marco de una negociación colectiva”, dijo Marrero.

Resaltó que “si pasa el tiempo y no logramos un acuerdo satisfactorio, tendremos que pasar a otra etapa, que podría ser por ejemplo un conflicto abierto”, aunque prefirió no ingresar en detalles. Manifestó también que la siguiente reunión será el próximo lunes 20, en el MTSS. Para la Unott, dijo el dirigente, esa jornada no es una fecha límite, pero sí es “un día muy importante”.

De los cuatro trabajadores despedidos, dos de ellos eran personal de la unidad de la empresa, que no cobraron el boleto a los otros dos empleados, permitiendo así que viajaran gratis. Uno es oriundo de Mercedes (Soriano) y otro de Fray Bentos (Río Negro), y viajaban hacia Montevideo para asistir a una asamblea que analizaría un preacuerdo salarial alcanzado. De ellos dos, uno es secretario general del sindicato de la empresa.

Los días viernes 27 y martes 31 de octubre se habían celebrado también reuniones entre todas las partes en el MTSS, pero en esos encuentros tampoco se registraron avances. Pese a que actualmente no se alcanzó un acuerdo con la empresa, el integrante de la Unott aseguró que tienen “mucha expectativa en acordar, y que así los trabajadores se reincorporen a sus tareas”.