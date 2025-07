La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) está nuevamente en alerta ante el incumplimiento de la empresa de transporte de pasajeros para abonar los salarios completos en tiempo y forma. Andrés Martínez, presidente de la organización sindical, explicó a la diaria que el pago del sueldo de mayo se completó este martes, y este miércoles la empresa depositó el 20% del salario correspondiente a junio.

El dirigente dijo que “las predicciones para el pago del restante 80% son muy complicadas”. “El sindicato ha concurrido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y hemos estado reunidos con los negociadores del sector transporte, con representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP] y también con la empresa, y no se encuentran soluciones al tema. La situación se agudiza cada vez más”, agregó.

Martínez sostuvo que “los trabajadores están cada vez más complicados” y que “no estamos viendo una solución a corto plazo y tampoco a largo plazo”. Además, recalcó que cuando el sindicato comenzó a comunicarse con las nuevas autoridades, en marzo pasado, “se calculada que en junio o julio se podía aprobar el fideicomiso para subsanar el problema en el sector, y ahora tenemos que podría habilitarse en setiembre”.

“Los trabajadores ya nos planteamos si tomar medidas solamente a nivel de empresa o en una escala general”, dijo Martínez, quien agregó que por intermedio de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se le envió un correo electrónico a la titular del MTOP, Lucía Echeverry, para concretar una reunión a la brevedad. Además, el viernes se reunirá la Mesa Ejecutiva de ATC, que “comenzará a analizar distintos escenarios dentro del conflicto. Incluso, pensamos en hablar con las autoridades para que los trabajadores no estemos en una situación similar a la del cierre de la cooperativa Raincoop”.

Teniendo en cuenta la situación actual, afirmó que deberán “empezar a hablar de resguardar los puestos de trabajo, más que hablar de la empresa, porque los trabajadores hemos tenido mucha consideración para con la empresa y ya estamos en un punto en que no sabemos si lo que nos dice la empresa es verdad, y si lo que nos comunica el gobierno es verdad o no”.

Con relación a lo que dice la empresa sobre el momento actual, manifestó que “el discurso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo: que continúa trabajando a pérdida mes a mes y que cada vez están más complicados”. “Vemos un panorama muy complejo y con muchísima incertidumbre de lo que puede llegar a suceder. Lo más sano sería analizar qué pasará con las fuentes laborales si la empresa cierra, pero esperamos que eso no se concrete, porque no sería fácil reinsertar al mercado laboral a 1.000 funcionarios. Esto ya lo estamos hablando con la Unott”, concluyó el dirigente.