El 1° de setiembre comenzarán los despidos en Darcy, informó la empresa textil

La empresa Darcy anunció en una reunión tripartita, celebrada el miércoles junto al sindicato de base y a negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hasta el 31 de agosto continuará con la producción y que, un día después, el 1° de setiembre comenzarán las primeras desvinculaciones de trabajadores. En esa instancia se alcanzó un preacuerdo para el pago de indemnizaciones, lo que deberá ser ratificado en la próxima reunión, prevista para el 12 de julio.

Sobre este tema, el secretario de Formación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Luis Echevarría, dijo a la diaria este viernes que “lo principal a negociar fue en qué condiciones se desvinculaban [a los trabajadores] al momento del cierre. No se tenía una fecha estimada, pero ahora hay algo más de certeza”.

Agregó que la decisión del cierre de la parte productiva es irrevocable y que serán despedidas 35 personas, de las cuales 34 son mujeres, con un promedio de edad de 40 años en adelante. Las primeras desvinculaciones serán el 1° de setiembre y después habrá un grupo entre 10 y 15 trabajadoras que se mantendrá aproximadamente hasta fin de año.

En ese sentido, lo que había propuesto el sindicato, con el apoyo del Congreso Obrero Textil (COT) y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), “era que se les permitiese retirarse de la empresa a partir de ahora, ya sabiendo de que tarde o temprano cerrará, y que los trabajadores no esperen al último día para empezar a buscar otro trabajo”.

Además, explicó que se negoció entre empresa y trabajadores, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y de la Dirección Nacional del Empleo (Dinae), el reperfilamiento de los curriculums de las operarias, para que tengan una inserción laboral rápida. Agregó que, “en función de ese reperfilamiento, por intermedio de cuatro charlas con la Dirección Nacional del Empleo, los resultados serán enviados al Inefop, y que el instituto, en función de esos resultados, ofrezca cursos dirigidos que apunten a la reinserción”. Esto será coordinado por la CSI para que, de manera coordinada y tripartita, trabajadores, la empresa e Inefop busquen la mejor mejores opciones para la reconversión laboral.

Acerca de los despidos y la parte económica, “para aquellas trabajadoras que se retiren desde el 1° de setiembre y hasta el 31 de octubre, se les dará una indemnización del 30% de lo que correspondiese por IPD. En tanto, desde el 1° de noviembre al 31 de diciembre, quienes se vayan accederán al 45% del IPD, y cuando sea el cierre definitivo la planta productiva, el 100% del IPD. En este caso, no hay un plus en dinero”.

“Como contrapartida, lo que propone la empresa es donar las máquinas de coser a las trabajadoras para que puedan crear un proyecto cooperativo o, de forma individual, obtener un usufructo de las mismas. Sobre esto, la CSI entiende que será muy difícil la reinserción en forma de cooperativa o hacer costura de manera individual. Casi es un oficio en extinción. Eso quedará a decisión de las trabajadoras, si aceptan o no”, dijo, y recordó que la CSI reivindica la propuesta inicial, de que aquellos que se vayan de la empresa previo al cierre, se les pague el 40%, y cuando cierre que se abone un 40 o 50% por encima del IPD, en una cuota.

Con respecto a las fórmulas de pago, Echevarría sostuvo que “la empresa informó que no está en condiciones de pagar en una sola cuota, pero que sí podría dialogar sobre el tema”. Desde la CSI se solicitó que debería de ser en un máximo de cuatro cuotas, e intentar seguir negociando para acercarse a la propuesta inicial que hizo el sindicato, con el respaldo de la CSI.

“Hubo un acercamiento en cuanto a esto, pero no contemplan las aspiraciones de las trabajadoras, por lo cual se fijó una reunión más, para el 14 de julio, para ver si se mejora el último planteamiento y se termina cerrando un acuerdo en cuanto a los criterios y ese cierre ordenado que la empresa planteó hace un mes, que en principio distaba mucho y que ahora es posible”, dijo el dirigente.

Echevarría expresó que casos como el de la empresa textil Darcy S.A. “se le vienen planteando a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a los legisladores en la Comisión de Asuntos Laborales en el Parlamento, y lo que se le explicó al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en la reunión celebrada este martes. La industria nacional sigue complicada y así continúan cerrando empresas y se siguen perdiendo puestos de trabajo. Desde el gobierno han tomado medidas, pero van lentas y deben acelerarse los pasos y procesos para comenzar a tener propuestas concretas que mitiguen la situación”.