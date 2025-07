El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, compareció este miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para informar, principalmente, sobre el conflicto que atraviesa el sector pesquero. Al término de la reunión, Castillo indicó en rueda de prensa que el diferendo entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay ya cumple 45 días.

Castillo aseguró que, desde el 27 de mayo, el MTSS ha organizado 25 reuniones bipartitas tanto con los trabajadores como con los empresarios, a pesar de “la dificultad de que las partes no se juntan”, por lo que, “para decir las mismas cosas, tenemos una reunión con una de las partes y nos vamos a la otra pieza a decirle a la otra”.

El ministro señaló que el reclamo central del Suntma es la incorporación de un marinero más por embarcación para tener “una menor exposición en el trabajo diario” y “un mejor tiempo de descanso a bordo de las embarcaciones”, lo cual “tuvo de inmediato una respuesta negativa de parte de las cámaras armadoras de barcos pesqueros”, apuntó.

Según Castillo, el gobierno ha presentado a las dos partes “una docena de propuestas distintas” para resolver el conflicto. Sin embargo, reconoció que, “en este momento, estamos prácticamente en punto cero”, entre “quien demanda tener un tripulante más a bordo y quien dice que no hay condiciones para eso”.

Si bien puntualizó que se trata de “un sector difícil de entender”, el titular del MTSS advirtió sobre las consecuencias del conflicto, dado que actualmente “la industria pesquera está parada”. “Nosotros no queremos que haya trabajadores hoy que no tienen trabajo, no queremos que haya marinos parados”, resaltó.

Consultado sobre el contenido de las propuestas del gobierno, Castillo manifestó: “Hay partes que están en conflicto, que tienen valoraciones distintas sobre el mismo problema, y al mismo tiempo no estamos divulgando la propuesta que les hicimos a las partes”. Afirmó que el MTSS seguirá negociando en los próximos días.

“Yo creo que, por sobre todas las cosas, lo que hay que devolverles a los actores es la confianza. Hasta que uno no confíe en el otro, hasta que alguien no gane la confianza del otro, va a ser difícil”, expresó el ministro.

En cuanto a la violación –o no– del convenio colectivo por parte del Suntma, algo que fue denunciado por la Confederación de Cámaras Empresariales, Castillo dijo que no se trata de “un convenio tripartito logrado en el Ministerio de Trabajo”, sino de “un convenio colectivo bipartito colocado por el sindicato con su propia empresa”. Si bien puntualizó que el acuerdo alcanzado “es válido”, señaló que “tiene determinadas limitaciones”.

La posición del Suntma

“Acá lo que se tiene que atender es un reclamo muy básico que tiene cualquier trabajador, que es el descanso”, afirmó por su parte el presidente del Suntma, Alexis Pintos, quien también fue recibido este miércoles por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social.

A la salida del encuentro, Pintos dijo en rueda de prensa que en el sector pesquero existe un “atraso” con respecto a los “derechos laborales”. “Nosotros tenemos una jornada ilimitada. Eso significa que no trabajamos ocho horas, trabajamos muchísimo más. Mientras hay pescado en estos buques costeros, se trabaja. Eso implica que las jornadas pueden ser larguísimas, más de 20 horas, 30 horas, sobre todo en esta época, que es cuando hay mayor producción”, expresó.

Pintos señaló que el sindicato pretende que haya “un descanso mínimo” y apuntó: “Ni siquiera estamos planteando que sea con un determinado tiempo, sino lo que se pueda”. El presidente del Suntma afirmó que están “continuamente en trabajo” con el MTSS, al igual que con el sector empresarial.