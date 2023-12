Una delegación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un integrante de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), uno en nombre de la Oficina de Servicio Civil (ONSC) y representantes de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) se reunieron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar y debatir posibles salidas al conflicto por los cambios que la normativa exige respecto de la carga horaria que actuamente cumplen los trabajadores y la que deberán pasar a cumplir tras la firma de un decreto presidencial.

Ana Casteluccio, secretaria general de Utmides, dijo a la diaria que en la reunión celebrada este viernes por la mañana el ministerio y el sindicato realizaron exposiciones sobre el tema de la carga horaria y el decreto del Poder Ejecutivo que exige cumplir 40 horas de trabajo semanal. Por el Mides, a la reunión asistieron Carina Goday, directora general de la cartera, y Andrea Piccardo, gerenta de Gestión Humana del ministerio.

Las negociaciones no culminaron en esta jornada, ya que se pasó a un cuarto intermedio, el cual será levantado el martes 19 a las 14.00 en las oficinas de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

Los trabajadores están reunidos desde las 14.00 de este viernes, analizando el encuentro con el Mides en el MTSS y evaluando cómo seguir de ahora en adelante. La Unión de Trabajadores lleva adelante un paro de 48 horas, iniciado el jueves pasado.

“El Mides hizo una exposición extensa donde presentó sus argumentos, pero entiendo que la presentación del sindicato fue muy contundente. Considero que hay varias formas de solucionar el tema. La administración sigue insistiendo en que es ilegal, aunque el sindicato presentó ejemplos de casos de normativas actuales que permitirían salidas. Aún así la respuesta fue un no”, contó Casteluccio. Agregó que el Mides propuso derogar el artículo de regularización de funcionarios, pero desde el gremio, en conjunto con Cofe, se rechazó esta opción.

Dijo que desde el ministerio se propuso “rearmar” el artículo, pero que entiende que esa opción de solución “es falsa”. Mencionó que los argumentos del sindicato fueron reiterados en distintos momentos de la negociación, y que en un instante determinado las representantes del Mides expresaron que la respuesta del ministro Martín Lema era que no. “Entonces esto no es un problema legal. Si se presentan las pruebas, documentación, y te responden que es un problema legal, es complejo negociar en esos términos”, sostuvo.

“Sentimos que antes era un no rotundo como respuesta y que, de esa posición, el Mides no se movía. Ahora, no creemos que se haya cambiado esa negativa, pero sí que al menos tuvieron que repensar el tema, y quizás eso no se pueda transformar en otra cosa. Sí quedó muy claro que esto tiene que ver con la voluntad del ministro Martín Lema”, dijo la dirigente.

Consultada sobre si el MTSS opinó sobre el tema o si dio alternativa de solución, respondió que “fueron más bien espectadores. El Ministerio de Trabajo fue quien propuso el cuarto intermedio, para que cada una de las partes vuelva a analizar su posición y analice también la reunión efectuada”.

La integrante de Utmides contó que no saben qué sucedió cuando los representantes del MTSS les solicitaron a los del gremio que se retiraran de la oficina y se quedaron dialogando varios minutos a solas con la delegación del Mides.

En principio, los trabajadores tenían plazó hasta este viernes a las 13.00 para responder si deciden pasar a la órbita pública, trabajando 40 horas semanales con el mismo salario que reciben actualmente. No obstante, el plazo se extendió hasta el martes 20 a la hora que finalice la reunión en la Dinatra, cuando sea levantado el cuarto intermedio, una instancia que podría ser definitoria.

La postura del Mides

Posterior a la reunión celebrada entre todas las partes, el Mides emitió este viernes un comunicado en el que manifiesta que “ratifica su posición, y habiendo sido el artículo 52 de la Ley N° 20.212 expresamente promovido por Utmides, es falsa la afirmación que realiza el mismo sindicato respecto a que la decisión de los funcionarios de obtener un puesto presupuestal se haya dado bajo términos de imposición”.

“Toda persona alcanzada por el artículo mencionado tuvo libertad para opinar sobre el puesto presupuestal o mantener el vínculo de contrato en el que se encontraba”, agregó. Y continuó: “En el marco de los sucesos acaecidos, se dejó constancia que el ministerio está dispuesto a realizar las gestiones pertinentes para dejar sin efecto el artículo 52 de la Ley N° 20.212”.

Concluyó informando a la opinión pública que, “al amparo de la normativa vigente, la decisión sigue siendo que los funcionarios que opten por el cargo presupuestal deberán regirse por la Ley N° 19.121, y trabajar ocho horas”.

La mirada del Ministerio de Trabajo

Una fuente del MTSS, que participó en nombre de la cartera en la reunión de este viernes, expresó a la diaria que en el encuentro “no surgieron elementos nuevos”, y confirmó que fue la cartera la que solicitó el cuarto intermedio. El vocero señaló que ese tiempo que habrá hasta el martes de tarde se destinará a evaluar “si a un nivel político más alto se puede intentar resolver el tema”.

Destacó que, “hasta hoy, la posición del Mides es inamovible”. Consultado sobre si pueden existir gestiones ante Presidencia, contestó que “no necesariamente, pero puede ser”. También mencionó la posibilidad de que jerarcas del MTSS se comuniquen con sus pares del Mides para analizar y tratar el asunto con mayor profundidad. Sobre esto, el representante del MTSS prefirió no dar más detalles.

El sindicato fue al Parlamento

Castemuccio indicó a la diaria que una delegación de Utmides compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, el jueves 14. “Fuimos a explicar la situación y el momento que estamos atravesando, y les preguntamos si cuando votaron la ley de regularización por unanimidad, si ellos querían una rebaja salarial para los trabajadores. Consultamos si ese era el espíritu al votar ese artículo, y todos los legisladores de todos los partidos nos respondieron que no”, dijo.

Comentó que los senadores mostraron interés en lo expuesto y manifestaron que el espíritu de la norma era que se mantuvieran los salarios. Agregó que “fue una instancia más de información, visibilización y de intercambio”, y que se desconoce por ahora si los legisladores realizarán gestiones individuales o colectivas que permitan hallar una salida al tema.