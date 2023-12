El sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) realizará un paro de 24 horas en todo el país, este miércoles. Durante la jornada está prevista para las primeras horas de la mañana una concentración fuera del edificio y luego una ocupación.

Ana Casteluccio, secretaria general de la Utmides, explicó a la diaria que el sindicato había transmitido a la Administración una serie de planteos, y que en los últimos días aguardaba respuesta. Entre los distintos temas, los trabajadores ofrecían alternativas para acordar una salida a la decisión de la secretaría de Estado, de que unos 370 empleados con contratos de 20, 30 y 35 horas respectivamente, pasen a trabajar 40 horas semanales, pero sin el correspondiente ajuste salarial.

La dirigente señaló que desde la Administración se expresó que se reunirían con el sindicato una vez que se crearan los cargos, que finalmente se concretó mediante un decreto, el cual fue publicado el pasado viernes 8. El encuentro con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en tanto, fue el pasado lunes 11. En esa oportunidad le informaron al sindicato que tras analizar las propuestas -ya se aplican en algunos incisos en el propio ministerio-, entienden que no corresponde, por lo que los funcionarios tendrán que trabajar 40 horas, a partir de que se publicara el decreto de las designaciones, lo que aconteció este martes por la tarde.

Es así que el Mides comenzó a notificar a las personas de la resolución. Acto seguido, el sindicato convocó a una asamblea de carácter de grave y urgente, donde por mayoría se votó un paro de 24 horas para este miércoles, acompañada de la medida de ocupación del edificio. La asamblea no finalizó de forma definitiva, ya que se resolvió pasar a un cuarto intermedio.

Próximo al mediodía de este miércoles, se levantará ese cuarto intermedio, a los efectos de analizar las medidas tomadas y los próximos pasos a seguir. Dicha reunión será sobre la calle Javier Barrios Amorín, y para ello, la Intendencia de Montevideo ya brindó autorización. En caso de que no lo permitan las condiciones del tiempo, el encuentro se realizará en el salón de la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU), en la zona del Centro.

La decisión no fue comunicada formalmente a las autoridades del Mides. De todas maneras, en la reunión efectuada el pasado lunes con los jerarcas, se les comentó que el sindicato continuaría con las medidas de fuerza, pero no se especificó qué medidas, dado que las mismas aún no habían sido definidas. “Sí es parte del proceso de ocupación que este miércoles por la mañana se informe al ministro Martín Lema o a las autoridades que estén en su lugar que la intención es ocupar el edificio”, dijo Casteluccio.

“Somos conscientes de que una posibilidad es que no nos permitan ocupar. En ese caso, tenemos previsto hacer una movilización en las puertas del edificio, con cortes intermitentes de la calle sobre la avenida 18 de Julio. Además, vamos a ir con una abogada, un abogado y una escribana”, expresó, y agregó que se espera que asistan un número superior a 200 personas.

Ante la eventualidad de que se concrete la ocupación, esperan que se hagan presente representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de acordar una instancia de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con el fin de solucionar el diferendo.

“No estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo que respeten la carga horaria solamente”, dijo, y afirmó que la mayoría trabaja 30 horas en diversos programas, aunque hay muchos otros trabajadores que cumplen con 35 horas semanales.

Sobre la situación, comentó que el pasado 24 de octubre los trabajadores fueron informados de que debían firmar una conformidad, sin previo aviso, sobre que debían aceptar un documento que expresaba el ajuste en la carga horaria, pero con el mismo salario. En ese momento, el sindicato y la administración aún estaban en negociaciones, pero fue este martes 11 cuando a gran parte de esas 370 personas el Mides les envió un correo electrónico confirmándoles que debían comenzar a trabajar durante 40 horas semanales en los próximos días.

Al sindicato se le explicó que esto iba a suceder 36 horas antes de que se iba a notificar por correo electrónico a los trabajadores. Casteluccio dijo que todo “es realmente complicado”, y agregó que “el cambio significaría también tener que adecuar y ajustar el funcionamiento y desarrollo de varios programas que están diagramados para ser aplicados en un formato de 30 horas semanales”.

Consultada sobre qué sucede con el caso de los trabajadores que no aceptan un contrato de 40 horas semanales, explicó: “Se revisó el expediente de renovación de los respectivos contratos. Pero desde la Administración no garantizaron la continuidad laboral de esas personas. Esa fue la respuesta que nos dieron”. Muchos de los contratos en cuestión vencen el 31 de diciembre próximo.

La respuesta del Mides

El Mides emitió un comunicado en la noche del martes para responder a la postura del Utmides. “Por el artículo 52 de la Ley 20.212, se facultó al Poder Ejecutivo a incorporar personal que había sido contratado por determinados plazos, ofreciéndoles la opción de pasar a ser funcionarios públicos presupuestados (con todos los derechos que ello conlleva)”, dice un fragmento del texto.

“En tal sentido, toda persona alcanzada por el artículo mencionado, tuvo la posibilidad de elegir obtener el puesto presupuestal o mantener el vínculo de contrato en que se encontraba. Por lo tanto: no hubo imposición y la elección estuvo a cargo de cada uno. De acuerdo a lo previsto por el referido artículo 52, la habilitación al Poder Ejecutivo tenía como base dos premisas: a) cumplimiento de los requisitos legales para ingreso y b) que la designación no genere costo presupuestal (es decir que el pasaje al cargo presupuestal no podía generar erogaciones adicionales para el Estado)”, planteó el ministerio.

Desde el año 2013, la Ley 19.121 (estatuto del funcionario público para la Administración Central) establece que el ingreso de funcionarios públicos es con una carga horaria laboral de 40 horas semanales, disponiendo como única excepción que el Poder Ejecutivo disponga regímenes horarios extraordinarios o especiales, atendiendo a razones de servicio -debidamente fundadas-, con informe previo y favorable de la ONSC. “Por esta razón, el ingreso del personal contemplado en este proceso debe ser con 40 horas semanales. Esta solución fue ratificada por dictamen de la Oficina de Servicio Civil (ONSC)”, argumentan desde el Mides.

Sin perjuicio, la cartera informó que “se abocó al análisis de la situación y realizó las consultas respectivas y necesarias, concluyendo que no existen razones de servicio que funden un régimen de excepción por el cual se le permita a determinado grupo de personas realizar una carga horaria menor a la que se exige a cualquier funcionario presupuestado. No se trata de una decisión voluntarista, sino con fundamento estricto en el cumplimiento de la ley y el interés general”.

El Mides reconoce que “adicionalmente, Utmides acercó a esta administración propuestas de acuerdos para celebrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con dos objetos posibles: 1. Que el Mides permita que los funcionarios ingresaran con una carga laboral de 8 horas diarias, pero que se controlaran sólo 6 horas. 2. Que se controlara por parte del Mides únicamente 6 horas diarias de los funcionarios y el resto, hasta completar las 8 horas diarias, que se destinen a instancias de capacitación y/o formación de los funcionarios”.

Todas ellas fueron rechazadas porque implicaban desconocer el estatuto del funcionario público (que prevé las 8 horas diarias de trabajo), siendo una norma de orden público que no se puede dejar de lado por mero acuerdo de las partes, debiendo primar el interés general. La cartera informa que “tratándose de un nuevo vínculo laboral, muchos de quienes opten por los cargos presupuestales tendrán beneficios que antes no gozaban, como ser, partida de asiduidad, guardería, hogar constituido, antigüedad, regímenes especiales de licencia; además de generar derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa, entre otras”.