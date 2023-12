La Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) está desarrollando, este martes, un paro de 24 horas en rechazo de “la pérdida salarial que implica el proceso de regularización que se está llevando a cabo” en esa secretaría de Estado, según expresan en una declaración. Además, el viernes 24 de noviembre, y reunidos en asamblea, decidieron declararse en conflicto.

Ana Casteluccio, secretaria general de la Utmides, explicó a la diaria que la jornada de paralización transcurrió de acuerdo a lo previsto, y que fue acompañada por una movilización que se llevó adelante en la avenida 18 de Julio y Barrios Amorín, de 11.00 a 13.00. Además, informó que si en los próximos días no existen avances en la negociación, a partir de la semana próxima comenzarán a realizar paros de una hora durante el mediodía en todo el país, y con movilización frente al Mides en el caso de los funcionarios en Montevideo. El sindicato está en asamblea permanente y analiza día a día cómo avanza la situación.

La dirigente explicó las razones que desataron el conflicto: “El Mides tiene una situación bastante particular en cuanto a cómo está integrada su plantilla de trabajadoras y trabajadores, porque cerca de 44% de las personas que trabajamos en Mides somos contratadas a través de lo que son contratos precarios. Son contratos a término de diferente tipo, pero hay que aclarar que estas personas cumplen tareas permanentes en el Mides y que no se podrían llevar a cabo los programas del ministerio si esas personas no cumplieran con sus funciones”.

Casteluccio agregó que “en este 44% nos referimos a los trabajadores que llamamos de estructura, que son los que cumplen funciones directamente para el ministerio, pero después hay todo un universo enorme de tercerizaciones, y ahí están los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y afines [Sutiga], que están denunciando que en los refugios hace tres meses no están cobrando. Digo esto para señalar que nuestra demanda también se enmarca en otra demanda de los trabajadores de Sutiga”.

Explicó también que en la pasada rendición de cuentas el tema fue presentado ante los legisladores en el Parlamento y que el Poder Legislativo consideró por unanimidad que se trataba de un problema que había que solucionar. Fue así que se agregó un artículo que permite la regularización de los contratos precarios de la administración central que cumplen ciertas condiciones.

“Eso afectaba en primer lugar al Mides, por el número y la magnitud del fenómeno en ese ministerio. Una vez que se aprueba la rendición de cuentas, el Mides lo empieza a poner en práctica y ahí es que viene el gran problema. Porque cuando el Mides pone en práctica este artículo, entiende que tiene que llevarlo a cabo bajando el salario de muchos trabajadores. En esta situación, hay 716 personas que se estarían regularizando en el Mides ingresando al provisorato, que es el período de 12 meses en el que estarían a prueba, después de tener nueve años de trabajo. Es lo que marca la ley y estamos de acuerdo, pero de esas 716, hay personas que están contratadas por un horario semanal de 30 horas, que es parte de las características de los programas en los que trabaja el ministerio, que decide pasar a 40 horas, pero sin el ajuste salarial correspondiente. Es decir, van a trabajar 40 horas, pero seguirán ganando por 30 horas. Es gravísimo”.

“Rebaja salarial de un 30% del valor de la hora”

Al respecto, expresó que esa situación afecta a unos 370 trabajadores en todo el territorio del país. Acotó que no están solicitando dinero, “porque sabemos que la rendición de cuentas ya no puede habilitar nuevas partidas. Lo que pedimos es que las personas puedan continuar trabajando el horario que trabajaban, lo que nos parece un reclamo sumamente razonable”. “El Parlamento entendió que había que reconocer el derecho a ocupar lugares en la función pública, algo que en realidad por la vía de los hechos lo vienen haciendo hace muchos años, pero el Mides está eligiendo que el reconocimiento de ese derecho tiene que traer una rebaja salarial de un 30% del valor de la hora. Nos parece totalmente inadmisible”, añadió.

La dirigente señaló que el Mides “se comprometió a estudiar posibles salidas jurídicas”, pero el tiempo fue transcurriendo y desde la cartera no hubo ni propuestas ni alternativas para darle solución al tema.

Por este motivo, el sindicato se hizo presente el jueves 30 en una actividad efectuada en el edificio central del Mides. El evento contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, y allí aprovecharon la ocasión para entregarle al mandatario una carta y también para expresarle la preocupación por la pérdida salarial que implica el proceso de regularización que se lleva adelante actualmente. Sobre la nota entregada al presidente, tampoco han tenido noticias ni comunicación alguna por parte de Presidencia, aseguró la dirigente.

Entre el lunes 11 y el viernes 15, el sindicato se reunirá nuevamente para evaluar la situación. Casteluccio dijo que, en materia de medidas, “hasta ahora no hay ninguna descartada. No están todas las medidas definidas, pero se irán aplicando a medida que se considere pertinente”.