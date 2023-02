El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) difundió un video este lunes en el que el ministro Pablo Mieres “reiteró su compromiso” con la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno. Para el líder del Partido Independiente, la reforma “surge de la necesidad de garantizar a las próximas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que van a poder percibir jubilaciones adecuadas y abarcativas para todos”. En esa misma línea, afirmó que si la reforma no se hace ahora, “se va a hacer a las corridas”, por lo tanto, será “mucho más duro para las generaciones que vienen”.

Apuntó que durante la última campaña electoral “todos los partidos” dijeron que había que hacer una reforma en este período y destacó que la propuesta del gobierno proviene de “un proceso de participación” que nunca había ocurrido en la historia del país: “Implicó la presencia de representantes de todos los partidos y organizaciones sociales, del movimiento sindical, de las cámaras empresariales y del movimiento de jubilados”.

En diálogo con la diaria, Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), dijo que “una cosa es presencia y otra es participación con diálogo, debate y que se discuta sobre los temas”. “El concepto de participación del ministro es contrario a lo que planteó la Organización Internacional del Trabajo en el Parlamento y en la comisión de expertos, que planteó un diálogo social en las mismas condiciones para generar un gran pacto social. Acá no va a haber pacto social porque, justamente, nosotros en la comisión de expertos votamos en contra del diagnóstico y de las recomendaciones”, agregó.

Por otra parte, Mieres aseguró que “esta reforma es justa y promueve la equidad”, y explicó que “las jubilaciones más bajas van a ser de mayor valor que las actuales”. “50% de los jubilados con menores ingresos, con el nuevo régimen, va a tener mejores jubilaciones, y el otro 50% va a tener jubilaciones iguales o mejores que las actuales”, añadió. El ministro también respondió las críticas que se hicieron desde el Frente Amplio y el PIT-CNT y dijo que “es falsa la acusación de que con este proyecto de ley te vas a jubilar más tarde y vas a ganar menos”.

Sin embargo, Clavijo aseguró que Mieres “falta a la verdad” y sugirió que “quizás no tenga los argumentos técnicos a mano o no los estudió”. Fundamentó que el proyecto que presentó el gobierno “plantea que en 2070 se va a ahorrar 2,2% en gasto en seguridad social”, pero no se presenta ninguna fuente de financiamiento, por lo tanto, apuntó que está claro que habrá un recorte: “Capaz que lo que él dice es que si hoy gano 10.000 pesos y en 2040 gano 10.000 pesos, estoy ganando lo mismo. Eso es una falta de respeto, porque dentro de cinco o diez años subieron todos los precios”.

Una reforma “a la uruguaya”

El titular del MTSS lamentó que desde la oposición sólo han escuchado “críticas, cuestionamientos y ataques”, pero no han recibido “ni un solo documento, ni una sola hoja” con “lo que harían ellos” en su lugar. En contraste, Clavijo dijo que sí se hicieron propuestas, pero “si no les interesan las propuestas que hicimos, es otra cosa”. Comentó que sugirieron una reforma social “solidaria, universal y sin lucro, es decir, sin AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional]”, y que en cambio se genere un “pilar de ahorro colectivo administrado por el Estado”.

“Es una reforma a la uruguaya, gradual, a largo plazo, no es un cambio repentino; los mayores de 50 años no van a tener ningún cambio en las condiciones que tienen actualmente. Recién va a tener impacto en más de una década y para los menores de 50”, sostuvo el ministro.

Por su parte, Clavijo dijo que el ministro “no leyó bien el proyecto” ya que, en caso de ser aprobado, a los 180 días de la promulgación se recortarían las pensiones por viudez y discapacidad, y además “todo trabajador que ingrese al mercado laboral tendrá que aportar cierta cantidad a la AFAP y al BPS”.

Según Mieres, la edad de retiro de 65 años es la que corresponde a las “características demográficas de nuestro país”, ya que en Uruguay la gente “vive más tiempo”, la “expectativa de vida es cada vez mayor” y se llega en “mejores condiciones”. Por otro lado, “las nuevas generaciones tienen pautas de reproducción más tardías” y “tienen menos hijos”. “La combinación de ambos elementos lleva a los problemas de sostenibilidad que actualmente tenemos en el sistema de seguridad social”, subrayó.

También destacó que lo único que va a cambiar para las personas mayores de 50 años es que se van a poder jubilar y seguir trabajando, lo que consideró “un beneficio muy importante”: “Hoy en día todos sabemos que hay gente que se jubila y todavía tiene mucha energía y capacidad mental y física para seguir trabajando, por lo tanto, se ve obligada en muchísimos casos a trabajar en negro”.

En cambio, para Clavijo no es un gran logro jubilarse y seguir trabajando, y señaló que son muy pocos los que van a llegar en condiciones para hacerlo: “Nadie se queda trabajando porque le guste, lo hacen por necesidad. En vez de pensar en jubilaciones dignas con las que puedas sostenerte sin tener que salir a trabajar, están pensando ‘qué bueno, salir a trabajar de nuevo’. Es decir, te voy a pagar peores jubilaciones y vas a salir a trabajar”, concluyó.