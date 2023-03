“Una mejor gestión de los recursos, esfuerzos y tiempo” junto a una invitación a “pensar fuera de la caja” son los beneficios con los que Martín Rivadavia, integrante de Endava, una empresa internacional de desarrollo de software, presenta, en un comunicado de prensa, a DevOps. En diálogo con la diaria, Rivadavia, que ocupa el puesto de DevOps Consultant en la empresa, contó que DevOps –que es una mezcla entre las palabras en inglés development y operations– es “una metodología, una cultura o un conjunto de prácticas” que surgió en la década pasada en el sector de las IT [Information Technology].

“DevOps trata de aunar los esfuerzos de equipos que tradicionalmente estaban separados, el de desarrollo y el de operación de un producto de software”, señaló. El objetivo es “tratar de optimizar eso para entregar el software con la mejor calidad y lo más rápido posible al cliente, porque cuando alguien quiere un software, quiere que le dé valor lo más rápido posible”, dijo.

Rivadavia contó que “tradicionalmente” en los equipos de desarrollo se hacía el software y el último día decían: “Bueno, mañana este software tiene que presentarse al público”. Por otro lado, la gente que tenía que ponerlo en público se quejaba y planteaba: “amigo, el último día me decís”. Lo que hace DevOps es que los equipos de trabajo “sean mucho más integrados, de alta performance”.

La representación gráfica de DevOps también es un buen insumo para explicar de qué se trata. Es un símbolo de infinito que está compuesto por ocho palabras que diferencian las partes del proceso del desarrollo de un software: planificar, codear (en referencia a códigos), construir, testear, lanzar, desplegar, operar y monitorear. Rivadavia explicó que DevOps apunta a “tener una visión holística”, que todas las partes del proceso se tengan en cuenta y que sean exitosas: “Si yo me pongo a programar en mi cajita y sólo hago eso, seguramente, cuando llegue el día en que el software tenga que andar, va a haber un montón de cosas que me pasé por alto y un montón de problemas”, señaló.

Según él, esta metodología es específica de las empresas de IT, pero tiene algunos principios que se podrían aplicar en otros sectores. Además, DevOps no es un limitante para usar otras metodologías, “no es un tema de usar algo específico y que sólo se pueda usar eso; depende del problema lo que se usa para resolverlo”, planteó. De acuerdo a Rivadavia, muchas empresas quieren usar la metodología, pero no saben cómo aplicarla: “Una pregunta recurrente es ‘quiero usar DevOps, ¿cómo lo hago?’. Eso no tiene una respuesta sencilla. No hay una respuesta que se aplique para todos, se va aplicando caso a caso y adaptándose. DevOps es una caja de herramientas de la que vas tomando las que te sirven y aplicándolas a tu caso concreto”.

No se trata sólo de innovar, hay que hacerlo rápido

Consultado sobre la forma en que DevOps ayuda a pensar “fuera de la caja”, Rivadavia respondió que facilita la capacidad de innovación de las empresas: “Hoy ya no alcanza con más o menos avanzar; el mercado está sumamente acelerado, hay que ir a un ritmo alto, si no te quedás atrás muy rápido. Por ahí viene la parte de DevOps, que aporta el valor de poder ayudar a los negocios a llevar rápido su innovación y ayuda a generar valor para el cliente, pero también para la empresa”.

Dijo que hoy se puede ver que las empresas “se han convertido un poco en empresas de software” y puso como ejemplo a los bancos, ya que no se concibe uno que “no tenga un software donde puedas entrar y hacer tus cosas”. En ese sentido, insistió con que las empresas necesitan innovar continuamente a gran velocidad para “no quedarse atrás” e indicó que DevOps “ayuda a que las empresas puedan ser más ágiles y rápidas”.

Según él, DevOps se usa en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. Contó que él trabaja desde hace dos años en Endava, pero antes se desempeñaba en otras empresas del mercado uruguayo y en el Estado que “trabajan muy bien DevOps”. “Incluso en empresas del Estado, que a veces se considera que están bastante atrasadas”, planteó, y agregó que “uno podría pensar que Uruguay está muy atrasado, pero no es tan así, en realidad está bastante bien en algunas cosas, pero como en todos lados, también está bastante mal en otras”.

En ese sentido, explicó que en Uruguay “a veces no se ve la necesidad de ir rápido” y se deja de lado la “urgencia de evolucionar”. “Las empresas que lo detectan y han sabido leer el mercado trabajan bien en DevOps y avanzan bastante rápido. Creo que cada día se usa más, te diría que Uruguay está bien, pero puede estar mejor, como siempre”, afirmó.

“Una cultura de transmisión del conocimiento”

Desde Endava se lleva a cabo una iniciativa llamada School of DevOps, que realiza cursos para aprender a aplicar la metodología. Rivadavia comentó que la idea nació debido a la “cultura de transmisión de conocimiento” de Endava, pero, además, School of DevOps tiene el agregado de que busca “transmitir el conocimiento fuera de la empresa”. La iniciativa se llevó a cabo por primera vez en 2021 en Uruguay, Argentina y Colombia, y tuvo mucha aceptación, ya que hubo más de 1.500 anotados, pero por un tema de capacidad pudieron seleccionar a 70 –diez de Uruguay– para un curso que duró tres meses.

Evaluó que el curso “funcionó bien” y aseguró que tuvieron “muy buen feedback por parte de los participantes”. Incluso, está la posibilidad de que algunas de las personas que hicieron el curso se integren a la empresa. La idea es que el curso también se haga este año; está planificado para el segundo semestre, pero aún están trabajando en eso “porque es algo que toma mucho tiempo de preparación”. “Este año vamos a retroalimentar el curso con lo que aprendimos el año pasado y vamos a tratar de llegar a más gente”, dijo.

Además de School of DevOps, Endava tiene otro programa que se llama Internship, que es permanente, ya que les ha dado “excelentes resultados”. El equipo de DevOps de la firma está integrado por 13 personas; de ese total, cinco entraron por el programa Internship. “Nosotros capacitamos a gente que está terminando su estudio, que es su primer trabajo, y eso nos ha dado excelentes resultados. Es muy parecido a School, pero no es para gente externa, sino que empiezan con nosotros desde el día uno”, relató.

“Eso seguro que lo vamos a seguir haciendo, lo tenemos muy aceitado. Acá en Uruguay ya hicimos dos, pero en otras partes de América Latina empezaron hace como tres o cuatro”, agregó. Sobre esto también habló Florencia Figueroa, integrante del área de comunicación de Endava, que dijo a la diaria que las personas que se especializan en DevOps tienen un perfil “que no abunda en el mercado y que es muy difícil de conseguir”, y que “no sólo Endava necesita trabajadores con ese perfil”. La empresa busca profesionales que escasean en el mercado, para devolverlos a él e incorporarlos a la empresa, pero también para “devolver a la sociedad esos capitales que después van a ir a innovar también en el mismo mercado”, concluyó.