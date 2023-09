Por medio de un comunicado difundido este lunes, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) aseguró que “hay abastecimiento suficiente de pollo en el mercado local y que el precio no tiene variaciones anormales a las habituales cercanas al Índice de Precio al Consumo (IPC)”. De acuerdo a lo expuesto, la afirmación responde a “versiones difundidas en prensa sobre el precio del pollo y de la suprema, en particular, por parte de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU)” durante el fin de semana.

“Si analizamos lo que ha pasado, hace tres meses o cuatro habían liberado la importación y el precio del pollo había bajado notoriamente”, expresó el presidente de la UVC, Hebert Falero, en una entrevista con el programa Todo un país. “Luego el gobierno cuantificó la entrada de pollos y realmente, desde que pasó eso hasta ahora, el pollo subió unos 20 pesos y la suprema como 60 pesos respecto del costo que tenía en ese momento”, añadió. Para este aumento, que según Falero supera el IPC, “no hay motivos”.

Falero también consideró que la importación “favorece al consumidor” y “que haya competencia es lo bueno”. “No puede ser que unas pocas empresas manejen el mercado interno”, lamentó. Respecto del argumento de quienes dicen que “si liberan la importación se funden”, el presidente de la UVC afirmó: “Se funden los ineficientes”.

Por su parte, la Cupra planteó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) “demuestran que tanto la faena como los precios se mantuvieron acordes al comportamiento habitual de este producto en el mercado”. En el texto se detalla que entre agosto de 2022 y agosto de 2023 “el precio del pollo que venden las plantas de faena a los carniceros subió 11 pesos por kilo y comparado con el valor de diciembre, tan sólo 2 pesos”. También se aclara que el precio no es impuesto por los productores y que “la mayor parte de los cortes que se venden al público se realizan en los puntos de venta, por lo que el valor de esos cortes lo determina cada comercio”.

“En cuanto a la faena, también es falso que la producción nacional haya disminuido para generar una suba de precio”, añadieron. La información del INAC da cuenta de que “entre los meses de abril y julio –que fue cuando se limitó la importación– la producción nacional volcada al abasto es mayor que en el mismo período del año anterior”.

Consultado por la diaria, Falero aseguró que las declaraciones de la Cupra son una “mentira”. El presidente de la UVC contó que compró supremas a 167 pesos. “Tengo la boleta”, y “hoy en plaza no hay supremas a menos de 260 pesos”, aseguró. Además, reiteró la idea de que determinadas empresas “regulan el precio con mayor oferta o menor oferta en plaza”. “Lo hacen siempre, no solamente en el momento en que estaba abierta la exportación, que ahí no lo podían hacer”, afirmó.