Tras una larga reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) durante la tarde de este miércoles entre representantes de la cartera, de las empresas de transporte de pasajeros y de la Comisión de Conflicto de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), se alcanzó un preacuerdo, aunque sin el “consenso de todas las partes”. El principal tema abordado es la deuda que mantiene la Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima (Copsa) con sus trabajadores desde hace tiempo. En julio la Unott manifestó su preocupación por la situación de salarios impagos y el no pago de salarios vacacionales y licencias correspondientes a 2022.

El preacuerdo “se va a llevar a las bases, a estudiar, y el viernes” hay otra “reunión con el MTSS y con el Ministerio de Economía y Finanzas”, contó a la diaria el presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), Andrés Martínez.

Sobre la falta de consenso en el preacuerdo, el dirigente dijo que “hay partes de filiales” de la Unott “que no quedaron conformes con lo que se firmó”. “El Poder Ejecutivo trajo un planteamiento que no conformó a todas las partes. El sector suburbano que estaba implicado en todo esto, entre dientes, llegó a acordar algo de rebaja salarial, que no es lo que estaba acordado. Se llegó algo al laudo del [sector] urbano, no al laudo que íbamos a firmar como suburbano”, explicó Martínez, que agregó que si el gobierno “se compromete a que la empresa Copsa” pague todos los adeudos que tiene con los trabajadores, “el sector suburbano firmaría el acuerdo”, incluso con una “rebaja [salarial] bastante importante”, casi dos puntos “por debajo de lo que estábamos planificando de aumento”.

El preacuerdo será estudiado por las mesas sindicales y los plenarios, y “si alguno entiende que tiene que llevarlo a la asamblea, se llevará a la asamblea”. Martínez informó que estaba prevista una movilización para el viernes a las 9.00, pero “el Ejecutivo de la Unott, por mayoría, decidió que era prudente no llevarla adelante hasta que tenga lugar la reunión del viernes”.