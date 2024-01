El sindicato de trabajadores de la empresa PedidosYa definió algunas acciones tras el despido de 250 trabajadores, entre ellas llevar el tema al Parlamento para que los legisladores tuvieran conocimiento de la situación.

El gremio solicitó una reunión con las comisiones de trabajo del Senado y de Diputados “por la implicancia que tiene en la vida de los uruguayos la pérdida de fuentes laborales”. A la sesión de la comisión de Diputados, el martes, concurrieron en representación del sindicato Camila Lara (presidenta), Matías Carrasco, Luiza de Souza y Lionel Groisman. En tanto, los integrantes de la comisión que asistieron fueron Daniel Gerhard (presidente), María Eugenia Roselló, Felipe Carballo Da Costa, Pedro Jisdonian, Gabriel Otero Agüero y Martín Sodano.

Gerhard dijo a la diaria que la comisión recibió a integrantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP) y al presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) y que su exposición les generó “preocupación por la situación”.

Mencionó que “probablemente”, después de lo sucedido entre los años 2021 y 2022 con la exmutualista Casa de Galicia, el caso de PedidosYa “puede ser uno de los que tuvo más despidos de manera masiva” en estos últimos cuatro años. El legislador expresó que “el gobierno debe tomar nota y hacer valer que esta empresa, cuando la fundaron universitarios uruguayos, recibió apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)”.

Recalcó que la empresa tuvo exoneraciones fiscales por una suma que hoy ascendería casi a 3 millones de dólares. “Exoneraciones fiscales por ese monto no es poco dinero. Por un mecanismo que es, paradójicamente, para la estimulación a la creación de empleos. Y eso fue en mayo de 2022” dijo el diputado frenteamplista, quien reconoció que “en este momento de la negociación, la comisión no tiene mucho para hacer”.

“Sí claramente que el tema de las tercerizaciones estará sobre la mesa. Creemos que hay que regularlas”, añadió Gerhard. Acerca de la posibilidad de “seguir de cerca” la participación de las empresas tercerizadas, agregó que dicha iniciativa fue presentada, aceptada y aprobada en una moción en el congreso del Frente Amplio de diciembre. Resaltó además que “se deben revisar varios puntos de lo que es el trabajo en dependencia y que, si bien PedidosYa despidió a 250 empleados, se debe recordar que tiene aproximadamente a 2.000 trabajadores todos los días en la calle conduciendo motos y que son funcionarios contratados con unipersonales. Eso es un régimen de dependencia encubierto”, afirmó.

Mencionó que en todos estos temas también tiene que ver el proyecto de ley que redactó y presentó tiempo atrás en el Parlamento el senador del Frente Amplio José Nunes. “En este contexto tiene relación el tema de los despidos injustificados. También vale decir que la empresa no tiene problemas económicos. Es todo lo contrario. Es una compañía en expansión, y en su estrategia de expansión está la precarización del trabajo por intermedio de las tercerizaciones”, sostuvo.

Gerhard señaló que de ahora en más sería bueno el saber y definir cómo será conceptuada PedidosYa de aquí en adelante por parte del Ministerio de Trabajo y si se le seguirán concediendo exoneraciones. “Hay que hacer todo un trabajo, y todo el debate que se está dando públicamente es importante para eso”, consideró.

El integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) señaló que el mismo día que los representantes del sindicato concurrieron al Parlamento Nacional, se le envió a la empresa PedidosYa la versión taquigráfica de esa sesión, y además de algún modo se la invitó a comparecer. “Si ellos quieren venir, los esperamos. Pero estamos acostumbrados a que la parte empleadora no venga”, concluyó.

Aclaración

Antes de ser recibidos por la comisión, el sindicato de PedidosYa envió a los legisladores una nota firmada por su presidenta, Camila Lara, donde se expresa “que los trabajadores en ningún momento buscamos una salida negociada de la empresa PedidosYa” y que los despedidos no recibieron “quejas anteriores” sobre su “desempeño laboral”.

“La empresa PedidosYa no presenta una situación económica que la lleve a disminuir personal. Desde la Unión de Trabajadores de PedidosYa consideramos que esta situación enmarca claramente una política de represión antisindical, ya que el sector en cual se realizaron los despidos nuclea a la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Quienes además, a diferencia de los trabajadores no sindicalizados, no recibimos una propuesta laboral por parte de la empresa posterior al despido”, dice la nota a la que tuvo acceso la diaria.