La Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) citó para este lunes en horas de la mañana al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche (STTL) y a la Asociación de Empresarios del Transporte de Leche (TRALE), a los efectos de retomar las negociaciones entre las partes. Los motivos son la caída de algunos convenios colectivos por un lado, y el desarrollo del conflicto vigente por otro.

El presidente del sindicato, Santiago Ponce, dijo a la diaria este sábado que la convocatoria de la Dinatra cambió en cierta medida la estrategia que se analizó en la asamblea efectuada el viernes. Trabajadores y empresarios dialogaron telefónicamente con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y confirmaron que concurrirán a la citación. Acerca de la asamblea que nucleó a trabajadores y delegados del transporte de leche de todo el país, Ponce explicó que “se trató el cómo fortalecer la estrategia en el conflicto, esto considerando que se sumó la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), también para poder enfrentar las medidas empresariales que dispusieron en algunas empresas no citar a trabajar a trabajadores afiliados”.

El dirigente comentó que “quedaron al descubierto algunas de las tantas falencias que tenía esa medida empresarial”, donde el sindicato “tuvo que intervenir” porque “hubo empleados que llegaban a la planta de la empresa para la que trabajan con 14 o 16 horas de trabajo”. “Nos fuimos comunicando con ellos para intervenir en esas situaciones, lo que implicaba que la empresa tuviese que mandar un chofer, y desafectar al otro funcionario por cuestiones de seguridad”, agregó.

Ponce reconoció que “la llamada de Federico Daverede cambió los planes, ya que de lo contrario estaríamos en otra situación”. Al respecto, explicó que el sindicato hace un impasse en las medidas que venía tomando, y que este sábado y domingo la actividad es normal en cuanto a la tarea de recolección y control del producto.

Manifestó que en este conflicto, el sindicato tiene claro que “los tiempos son diferentes para las partes”, y que “la caída de los consejos de salarios son una medida empresarial”. “La modificación de la ley de la negociación colectiva no alcanza a los consejos de salarios, sino que alcanza a los convenios colectivos del 2023 en adelante”, resaltó.

Consultado sobre cómo es actualmente el relacionamiento entre el sindicato y los empresarios, Ponce dijo que el diálogo “está interrumpido” y comentó que la poca comunicación que existe entre las partes es solo para comunicar cambios o confirmar las medidas, y que esto se realiza vía e-mail.

Con respecto a las expectativas que tiene el sindicato para retomar las negociaciones con TRALE, el dirigente respondió que “seguramente haya que reformular las reivindicaciones e intenciones de ambas partes, para ver si podemos acercar posiciones”, Ponce reconoció que hubo un acercamiento, “pero hay cuestiones puntuales que no permiten avanzar” y se vuelve “determinante para los trabajadores que los empresarios no acepten la conformación de una comisión para analizar el ingreso de nuevas tecnologías al sector”. Agregó que algunas condiciones laborales, principalmente para los choferes, es otro punto de discusión y estaría “dentro de la comisión que los empresarios no quieren crear”.

Ponce destacó además que dentro de TRALE hay 32 empresas -todas del interior-, pero hay una que particularmente tomó medidas para con sus trabajadores, ya que para este sábado no les asignó tareas. “Bonjour Tunessi está trabando todo, y no está cumpliendo con lo acordado con Federico Daverede, que consiste en que las dos partes no tomemos ninguna medida”, señaló. Esta empresa “ hace más de un año tiene un conflicto interno con el sindicato de base”. Desde el sindicato están en contacto con Daverede para “destrabar esa situación, y así no extender ese problema al domingo 7”, explicó.

Bonjour Tunessi es una empresa instalada en Colonia Miguelete, departamento de Colonia. Se dedica principalmente al transporte de leche, pero también cumple otros servicios, tales como transporte de carga, de ganado, entre otros.

Por su parte, en la jornada del mismo lunes pero a partir de las 20.00, se llevará adelante vía Zoom una asamblea de trabajadores y delegados, a los efectos de analizar lo que suceda más temprano con TRALE y los negociadores de la Dinatra. Se realizará bajo esa modalidad para que todos puedan tener derecho a expresar su voz y voto, lo cual definirá posteriormente los pasos a seguir. Sin ingresar en detalles, Ponce sostuvo que en caso de tener que retomar las medidas, el sindicato ya tiene definido qué es lo que debe hacer, pero que “se realizarán todos los esfuerzos posibles por llegar a un acuerdo”.