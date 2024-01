La empresa PedidosYa, el sindicato de trabajadores –Unión de Trabajadores de PedidosYa– y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) llevaron adelante una reunión tripartita en la Dirección Nacional del Trabajo. Al finalizar la instancia, se redactó un acta en la que la empresa dejó constancia que tiene como plazo legal el día 15 para abonar los despidos a los 250 trabajadores. Los funcionarios despedidos, hasta el momento de ser cesados, realizaban teletrabajo.

En la reunión participaron integrantes del sindicato –entre ellos su presidenta, Camila Lara–, el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, tres representantes de la empresa –uno era el abogado, Pablo Durán–, dos negociadores del MTSS y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede. Mientras se desarrollaba el encuentro en las oficinas de la secretaría de Estado, decenas de trabajadores esperaban fuera del edificio, con carteles, banderas, pancartas y bombos.

Camila Lara, dirigente del sindicato de trabajadores de Pedidos YA. Foto: Sofía Torres

Una vez finalizada la reunión, el gerente de legales de PedidosYa, Rodrigo Turturiello, dijo a la prensa que “a lo que se comprometió PedidosYa es a pagar las indemnizaciones por despido y los demás rubros de egreso en el plazo legal, que vencen el lunes, y todo aquel empleado que pertenecía al contact center, que fue desvinculado y que tenga interés en compartir sus datos con el nuevo proveedor que va a funcionar para PedidosYa nos lo hace saber y nosotros los podemos poner en contacto”.

Acerca del motivo central por el cual la firma tomó la decisión de desvincular a esa cantidad de trabajadores, contestó que “la empresa busca centrarse en su negocio, que es la intermediación y el delivery, y dejar en manos de especializados lo que es la atención al cliente”. Turturiello señaló también que “la empresa va a estar instalada en Uruguay”, desmintiendo así que la compañía mudaría su operativa hacia Argentina.

Reunión de autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los trabajadores y representantes de Pedidso YA. Foto: Sofía Torres

El proveedor al que se refiere el gerente, específicamente sus representantes, serán convocados en esta misma semana al MTSS a los efectos de dialogar con las autoridades sobre la posibilidad de que la empresa absorba a trabajadores que fueron despedidos.

Por su parte, en nombre de los trabajadores, Camila Lara dijo a los medios de comunicación que “la propuesta nuestra, que quedó firmada con el Ministerio de Trabajo, es sentarse a negociar las condiciones de trabajo para estos 250 trabajadores o aquellos que quieran volver y reintegrarse”.

“Acuerdo de que vuelvan a trabajar no hay. Ellos no abrieron la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a la plantilla de empleados de PedidosYa. Sí hubo ánimo de buscar alternativas a los 250 puestos de personas que quedaron en la calle. La empresa se desentiende al tercerizar el servicio con otra empresa”, afirmó. Sobre el pago de las liquidaciones a los empleados, comentó que lo que hace PedidosYa “no es otra cosa que cumplir con la ley. No había mucho margen de negociación en nada”.

Concentración de trabajaodres de Pedidos Ya en el MTSS. Foto: Sofía Torres

Agregó que se “está dialogando por una indemnización para los trabajadores sindicalizados, ya que a ellos no se los llamó hasta el momento” para ofrecerles algún tipo de propuesta laboral. Confirmó que habrá una lista con trabajadores que tengan prioridad para comenzar a trabajar y que posteriormente a esta instancia en el MTSS el sindicato quedará en asamblea permanente.

Una delegación del sindicato de trabajadores fue este martes a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social en el Parlamento. Al respecto, Lara comentó: “Este modelo de trabajo no es que se termina acá y ahora en este acuerdo o desacuerdo con PedidosYa. Creo que esto es algo que tenemos que discutir a nivel país, sobre cuáles van a ser los trabajos que van a existir en un futuro cercano y con qué garantías. Este tipo de empresas han precarizado y siguen precarizando el trabajo. Esto de la tercerización es una señal más de este tipo de empresas en todos sus rubros y formas”.

En tanto, Riverón dijo que quedaron “conformes en el sentido de que formalmente el Ministerio de Trabajo va a entablarnos una negociación con la empresa que va a asumir el servicio. Con PedidosYa quedó la molestia porque esta reunión de hoy, martes 9, se podía haber realizado en los últimos días de diciembre, la organización sindical se podía haber enterado antes y de primera mano, pudo haber establecido las condiciones para pasar a esa tercerizada desde ese momento y no haber generado estas tensiones que se generaron, y la incertidumbre de los trabajadores, que hasta la fecha sigue vigente. Luego, cada uno, desde el lugar en el que está, verá como lava sus culpas”.

Consultado sobre si considera que la empresa no actuó de buena fe en su decisión y comunicación, Riverón respondió: “Sí, y se lo dijimos. Y hasta lo dijimos en la prensa”.