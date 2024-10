La semana pasada, empresas del sector del transporte, entre ellas Copsa, que están en conflicto con sus trabajadores por adeudos salariales rechazaron la propuesta del Poder Ejecutivo que busca equiparar los abonos estudiantiles del sector suburbano al del transporte urbano de Montevideo. El subsidio en Montevideo es del 100% y las empresas suburbanas reciben el 80%.

En diálogo con la diaria, Javier Cardoso, gerente general de Copsa, señaló que la cláusula que puso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en esta propuesta apunta a que, en caso de otorgarse el subsidio, “las referidas empresas deberán acreditar ante el MTOP el pago de sus obligaciones salariales, lo que será comunicado por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a Transporte”.

Por lo tanto, desde la empresa entendieron que no podían firmar un compromiso en el que pagarían “el 100% de las obligaciones el día diez, cuando el monto que nos asignan -y que hoy ya todo el mundo sabe- le falta al sector [y que] el sector trabaja a pérdida”, aseguró Cardoso.

“No es que no pago porque no quiero, no pago porque no tengo recursos”, señaló el gerente general. Y agregó: “Si vos me das diez, yo no puedo pagar 50, voy a pagar los diez complementarios que me dan”.

La propuesta del Poder Ejecutivo sería por tres meses y medio, de setiembre hasta la mitad de diciembre. En ese sentido, Cardoso señaló que desde Copsa hablaban de la posibilidad de que el subsidio “quede definitivo”, pero “surgieron un par de inconvenientes”.

En primer lugar, y en el entendido de que Copsa había pedido que el subsidio sea reatroactivo al 1° de enero de 2024, Cardoso afirmó que en este caso “la retroactividad no existía porque se iba a pagar a partir de setiembre”, y en segundo lugar “no iba a haber continuidad porque se establecía ahí que se analizará y evaluará la situación”.

Este martes Copsa mantuvo una reunión con el MTSS y el MTOP en la que pidieron dos cosas: primero, “mantener a partir de enero de 2025 la equiparación de subsidios entre los sectores suburbano y urbano”, y segundo, “que el MTOP realice las gestiones para obtener la diferencia que correspondía a 2024”.

La respuesta de las autoridades a este pedido, según Cardoso, fue que intentarían hacer las gestiones para el “dinero faltante” de 2024 y que “lo otorgue [el Ministerio de] Economía [y Finanzas], aunque sea en enero del año que viene”. “En consecuencia, le debían trasladar a los trabajadores esos potenciales avances”.

De no haber avances, Unott convocará a paro general de transporte

Por otro lado, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) mantuvo una reunión por la tarde con el ministro de Trabajo, Mario Arizti, y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, según informó a la diaria Miguel Marrero, dirigente de Unott.

Para la Unott, la propuesta “todavía es insuficiente”, indicó. “La empresa sigue reclamando que le paguen el retroactivo en los complementos de boletos de estudiantes desde enero y hasta ahora el gobierno lo que accedió fue a dárselo desde setiembre”, explicó. Por eso, ahora Copsa “está buscando si pueden extenderlo un poco hacia atrás”, agregó.

El sindicato busca que “haya fecha de pago” y “compromisos concretos”, además de que “siga vigente la cláusula [del MTOP] y que la empresa se comprometa a usar ese dinero para pagar todos los salarios atrasados, y si no lo cumpliera, no cobra de ahí en adelante el complemento”.

“La empresa sostiene que no tiene los recursos suficientes para pagar en fecha y que ese es el motivo por el que no paga”, apuntó, y remarcó que “esta situación se viene dando desde 2012 aproximadamente”, por lo que “es imposible, es inentendible que una empresa trabaje a pérdida durante 12, 13 años”. Además, cuestionó que “el resto de las empresas del sector, incluso las que son solamente suburbanas, todas pagan los salarios, y en general comparten los reclamos con Copsa, pero la única que no paga es Copsa”.

A su vez, desde Unott esperan que “las gestiones que están haciendo ellos [los ministerios] den buen resultado”. Si “no hay resolución en los próximos días”, convocarán a un paro general de transporte, anunció Marrero. Asimismo, señaló que Unott se reunirá este jueves para definir los próximos pasos.

Desde la Asociación de Trabajadores de Copsa están esperando que se “oficialice” una reunión para ver la propuesta

Consultado por la diaria, Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), afirmó que desde el sindicato tienen conocimiento sobre una propuesta y que les “anticiparon” sobre ella, pero aún están esperando que se “oficialice” una reunión para “verla y entrar en la discusión” y “ver si es viable para los trabajadores”.

Señaló que tuvieron una comunicación telefónica con las autoridades ministeriales en la que les dijeron “que había habido avances” en la negociación. Desde ATC entienden que “hay que formalizar esto a través de una reunión”.

El sindicato ya había aceptado la propuesta que hizo el MTOP previa al rechazo de Copsa. “Lo que se había planteado en el primer momento, que era sujeto y atado al pago del salario, tiene que seguir estando”, apuntó Martínez, y recordó que la empresa “tiene la deuda salarial de salarios vacacionales desde junio hasta la fecha”.