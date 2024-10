Los Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (SUMTOP), que nuclea a cinco gremios -Afutop ,Afuhid , Afdna, Afdnt y Afusec-, desarrollaron este jueves una movilización en las puertas de esa secretaría de Estado, a los efectos de visibilizar ante la población el preconflicto declarado meses atrás por expresarse en contra de la reestructura que desde 2023 decidió ejecutar la cartera.

En esa manifestación, de la cual participaron unos 130 funcionarios, se dio lectura a una proclama. La misma expresa que “los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hemos concentrado para dar por inaugurado el Ministerio que nos deja esta Administración. El ministro José Luis Falero, la directora general, Graciela Soler, y demás directores nacionales, han creado el mañana del MTOP, como dice su eslogan”.

La declaración expresa: “Para nosotros, quienes seguiremos aquí los próximos años, este mañana que crearon es nefasto y muy perjudicial, no sólo para los trabajadores, sino para la población en general, que es la destinataria de nuestro trabajo”.

Denuncian, por intermedio de la proclama, que en el Ministerio de Transporte “no existe la Negociación Colectiva. Se viola la Ley y se desconoce el trabajo de los funcionarios organizados”, y que “no se respeta la escala retributiva. Por el contrario, continuamente se inventan escalones para colocar amigos de manera discrecional”.

Otros puntos abordados en la declaración, con los cuales estuvieron de acuerdo los sindicatos, expresan que “no se llenan vacantes con personal genuino y tampoco se realizan concursos de ingreso transparentes. Sin embargo, recurren a contratos chatarra para cubrir funciones que son esenciales”, y agregaron que “no existe una carrera administrativa y no existen concursos de ascensos”.

Desde los Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) “rechazamos la reestructura que generó esta Administración, de espaldas a los trabajadores”, dice el texto, y agrega que es “Una reestructura que generó decenas de cargos de supervisión ocupados a dedo, utilizando dineros públicos para el pago de amiguismos”. Otro reclamo tiene que ver con que “no se implementan medidas de prevención en Salud y Seguridad Ocupacional”.

“También rechazamos y denunciamos el nuevo régimen de licencias médicas. La enfermedad de los trabajadores no puede ser utilizada para el AHORRO del Estado. Además, denunciamos la discrecionalidad de los regímenes horarios, que se traducen finalmente en remuneraciones discrecionales. Es nuestro deber como trabajadores públicos mostrar a la ciudadanía la realidad de este Ministerio”, concluye la proclama.

Acerca de la situación actual en el MTOP, Marcelo Casco y Lilian Macedonio, voceros de SUMTOP explicaron este viernes a la diaria que “se mantiene la declaración de preconflicto, resuelta hace algunos meses atrás”, y que los sindicatos de Secretaría, de Arquitectura, Hidrografía, Transporte y de Topografía, todos bajo la órbita de SUMTOP, acordaron la instalación de una mesa de negociación colectiva con el MTOP.

Casco explicó que “hubo avances menores, pero el tema central es la reestructura, y si bien el diálogo ha sido bueno, una cosa es dialogar y otra es negociar”. Apunta que las cosas se complicaron porque las conversaciones se habían comenzado inicialmente con Luis Alberto Heber como ministro, pero al fallecer el exministro del Interior Jorge Larrañaga, esas conversaciones quedaron en la nada, porque se tuvieron que comenzar desde cero cuando asumió José Luis Falero como nuevo ministro, y con él, asesores e interlocutores.

“Eso llevó a instalar nuevamente la mesa de negociación. Cuando se comenzó a dialogar para tratar la reestructura, José Luis Falero designó a dos interlocutores, quienes participaban de las conversaciones, pero sin autorización para decidir y negociar. Ahí la negociación se cortaba. El acta firmada con el ministro, para negociar, data de junio de 2021”, comentó Casco.

En tanto, Macedonio explica que en esa acta, SUMTOP hizo propuestas concretas, y que posteriormente “nos devolvieron como respuesta un acta muy genérica, relativa a la ley de negociación colectiva. Enseguida nos pusimos a trabajar, específicamente en reestructura, que era lo que entendíamos, pero el MTOP había comenzado un proceso de unificación de distintas oficinas. Ellos entendían que no era reestructura, pero evidentemente si se empieza a mover trabajadores de una sección a otra, y a unificar tareas, eso es una reestructura”.

“El ministro Falero designó representantes para dialogar, y estuvimos mucho tiempo peleando incluso con COFE, deteniendo el proceso en algún punto porque no se avanzaba nada. Llegamos a trabajar a tener reuniones específicas con propuestas de nuestra parte, con la Oficina de Servicio Civil, pero el ministro luego las descartó de pleno”, dijo Macedonio.

Relató también que “en una reunión”, José Luis Falero nos dijo que “esto es un tema político”, y que “la reestructura tiene que salir, con o sin el aval de los sindicatos, y con o sin el aval de la Oficina de Servicio Civil”. Esto en el último trimestre del 2023. Ante eso, la dirigente acotó que los sindicatos expresamos que eso tenía un costo político, y que lo iba a tener que asumir. “Fue por eso que llegamos a la manifestación del jueves 24, para mostrarle a los ciudadanos en que esta esa reestructura, que se votó en la Ley de Rendición de Cuentas del año pasado.

Consultados por la reestructura, los voceros señalaron que “lo que ha generado la reestructura son muchísimos cargos de supervisión de gerencias, nuevos cargos de dirección. Incluso, cuando tuvimos la última reunión, a la que convocamos al ministerio y a José Luis Falero a la Dinatra, el ministro manifestó que estaba en desacuerdo con esa reestructura porque, por ejemplo, en el Área de Transporte estaban generando un ministerio paralelo, porque la cantidad de cargos adjudicados llegaba a 42, y que eran 42 departamentos. Estaban generando 42 cargos de conducción”.

En ese sentido, comentó que “suceden cosas así cuando se crean y generan muchos cargos de jefes. Y eso, obviamente, repercute en la cantidad de áreas, que a la larga incide en cantidad de dinero. Se desmantela la pirámide. Tenemos hoy departamentos y divisiones que tiene solo jefe, y no hay puestos hacia abajo, producto de que tampoco después se llenaron las vacantes que generó esa reestructura”.

“Además, después se generaron 501 vacantes, y de esa cantidad solo se completaron 170. Entonces, quedaron vacantes sin llenar, y la estructura quedó totalmente desarmada, y eso repercute en lo que se le brinda al ciudadano”, aclaró Casco. Esas vacantes se generaron con la Rendición de Cuentas del 2023. Los llamados se hicieron a través de la plataforma Uruguay Concursa.

Sobre esos llamados, desde SUMTOP se apunta que no se tuvo en consideración a los sindicatos para lo que respecta a las características de los cargos que debían cubrirse. “Consideramos que los llamados fueron nefastos. Incluso, hay personas que trabajan en la órbita privada, que brindan servicios a la MTOP, nos reconocieron que se inscribieron a esos concursos, y quedaron afuera. Pero al mismo tiempo están trabajando en puestos a los que se buscaba cubrir. Hay cupos que no fueron cubiertos porque quienes se presentaban, o perdían el concurso o no cumplían con los requisitos del llamado”, dijo Casco.

Puso a modo de ejemplo que se solicitó, en un llamado, cubrir el cargo de peón para el área de Hidrografía, pero entre los requisitos se pedía que tuviera conocimientos marítimos demostrables. Generalmente, cuando ingresa una persona en el puesto de peón, lo hace con el escalafón más bajo, para con el tiempo poder hacer una carrera, a través de capacitación y cursos, para un día llegar a lo que se le exige.

Acerca de los 170 puestos, los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Transporte cometió una infracción. Este 2024, al ser un año electoral, y de acuerdo a lo que expresa la ley, no pueden ingresar funcionarios al sector público después del día 1° de marzo, siendo la fecha límite el día 29 de febrero. Sobre esto, afirmaron que más de 80 personas comenzaron a trabajar después del 10 de marzo. Esto originó una multa aplicada al MTOP, que tuvo que pagarla ante el Banco de Previsión Social (BPS). La multa era aproximadamente de una unidad reajustable (UR) por trabajador.

“Cuando denunciamos que estaban pasados de fecha, por la ley, la respuesta a los sindicatos fue que ese personal entraba a trabajar sobre esa fecha (10 de marzo) o no ingresaba ninguno. Entonces, ante la falta de trabajadores que tenemos en el ministerio, ante la sobrecarga de tareas en distintas áreas y departamentos, preferimos hacer la vista gorda y no mirar. Eso hay que denunciarlo también porque la población lo está pagando, porque esa multa de presentar a los trabajadores fuera de plazo en el BPS, la pagó el ministerio, y con los dineros de los impuestos de los ciudadanos”, remarcó el vocero.

El representante sindical sostuvo también que la reestructura “fue nefasta en la cantidad y totalidad de los cargos creados. Fueron designados como interinato, a dedo, porque evidentemente no se concursó por ninguno. Cuando hilamos fino, todos los cargos en todas las unidades ejecutoras, tuvieron la designación efectuada por los directores o por la directora general de secretaría”.

En ese sentido, expresó que “esos puestos se completaron a dedo, y los puestos a los cuales ya no tenían a más nadie que designar, se lo terminaron transfiriendo a los jefes que quedaron en esas áreas para que decidieran quién los ocupaba. Se gastó mucho dinero en amigos. En la gran mayoría, muchos puestos terminaron siendo designados amigos. Terminamos con áreas donde son ocupadas por una sola persona”, y sostuvo además que “todo eso es lo que venimos denunciando los sindicatos, el desmantelamiento del MTOP y la contratación de empresas privadas tercerizadas, con costos mucho más elevados”.

En tanto, Macedonio dijo que SUMTOP entiende que la administración, en la ley 18.508 de negociación colectiva, “engañó a los trabajadores en el momento de sentarnos a hablar, porque lo que fueron conversaciones y concretar ni siquiera nos daban la negativa, simplemente dilataban los temas en el tiempo, y después nos enterábamos por otro lado, que la administración avanzaba en hacer en actuar sin ponernos en conocimiento de lo que estaba pasando. Empezamos a ver que desde la administración públicamente se mostraban las inauguraciones de rutas, puentes y obras, y por el otro lado, por detrás de eso, existían gastos innecesarios y la privatización de determinados servicios”.

En el balance, los representantes sindicales dijeron que quedaron muy conformes con el resultado de la movilización, y recalcaron que duró casi una hora, y que se desarrolló en forma pacífica. Además, señalaron que desde el Ministerio de Transporte se llamó a la Policía, y que una vez que se hizo presente en el lugar, se le explicó a los agentes policiales las características de la manifestación. “Esto sindicatos siempre buscaron y buscan dialogar. Siempre buscando los ámbitos donde se puede negociar”, afirmó, destacando que siempre contaron con el apoyo y respaldo de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).