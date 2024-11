Los funcionarios de la Red de Atención de Primer Nivel (RAP) en el departamento de Paysandú llevarán adelante una concentración, el próximo lunes a partir de las 18.00, para repudiar una decisión de la directora de ese organismo, Claudia Buenaventura, quien a través de un aviso en un diario local intimó a Amparo Fernández, asesinada en junio de 2019, a presentarse a trabajar. La mujer era funcionaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La mujer tenía 36 años cuando la vieron por última vez, el 29 de junio de ese año. Ese día viajó de Paysandú a Sarandí Grande, en Florida, a encontrarse con Luis de Orta, su femicida. Días después, el hombre dijo ante la Justicia que ella sufrió un “accidente”, se golpeó y falleció en el acto. Alegó que él “se asustó” y decidió arrojar su cuerpo al río Yi. Sin embargo, la Fiscalía reunió elementos suficientes para concluir que la había matado. En noviembre de 2020 fue condenado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio a la pena de 26 años. El cuerpo de Fernández no fue encontrado.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) emitió este jueves un comunicado en el que expresa “absoluto rechazo y profundo repudio de la directora del RAP Paysandú, Dra. Claudia Buenaventura, quien, de manera insensible y cruel, intimó de forma oficial y públicamente a Amparo Fernández a presentarse a su lugar de trabajo”.

“Es inadmisible y absolutamente intolerable que alguien en su posición de autoridad actúe con semejante deshumanización. Por eso exigimos con firmeza que las autoridades de ASSE destituyan inmediatamente a la Dra. Claudia Buenaventura. Este accionar ofensivo no solamente desacredita a la institución que representa, sino que perpetúa la violencia institucional hacia Amparo y todas las mujeres víctimas de violencia de género”, expresa otro párrafo del comunicado de la FFSP.

El presidente de la FFSP, Martín Pereira, dijo a la diaria este viernes que la movilización del lunes no implicará la paralización de actividades y que asistirán también trabajadores del hospital de Paysandú, funcionarios que cumplen tareas en la localidad de Guichón y representantes de la FFSP, que viajarán desde Montevideo. Será frente al edificio de la RAP, en suelo sanducero.

Agregó que, en las últimas 48 horas, la federación mantuvo contacto con parte del directorio de ASSE “tratando de detener el trámite que inició la directora Claudia Buenaventura. Se está trabajando también desde la federación y el equipo de los trabajadores del Banco de Previsión Social para acceder a la pensión para los cuatro hijos de Amparo Fernández. Pero, mientras tanto, que se deje en standby el accionar que realizaría ASSE”.

Pereira reconoció que “el daño ya está hecho” y que lo que plantea la federación es que “ASSE no innove en ninguna materia sobre este tema, y que el tema quede como está. Ella [Fernández] sigue como ausente porque no hay un cuerpo, y no hay una declaración judicial de ausente, que sería lo que habilitaría a que ASSE utilice la vacante. No es un tema jurídico, sino humano”.

El dirigente recordó que, tiempo atrás, la exdirectora de la RAP en Paysandú se negó a realizar dicho trámite. “La directora anterior dijo que de ninguna manera iba a plantear la intimación públicamente como se lo pedían, pero la directora actual [Buenaventura] accedió. Lo peor es la excusa que da, que fue que los expedientes están para tramitarse, cuando sabemos que un expediente en esta situación requiere otros cuidados que ante otros casos”, afirmó.

Acerca del pedido de destitución a Buenaventura, desde ASSE le respondieron a la FFSP que “van a analizar el tema y luego responderán”.

Para los próximos días, y posteriormente a la movilización, el titular de la organización manifestó que esperan “que ASSE desestime el trámite que inició la directora. Ese es el primer paso. Creemos que se concretará, de acuerdo a las conversaciones que mantuvimos con las autoridades. Luego, cuando se reúna el directorio, esperamos que analice el pedido de destitución de la directora, que ella tenga dignidad y dé un paso al costado, algo que creemos que no sucederá”.

Una fuente de ASSE indicó a la diaria que “la directora actuó legalmente en una situación muy desafortunada. Legalmente es la única forma, ya que no existe un certificado de defunción. En la función pública los cargos se dejan por despido o destitución, jubilación o muerte”.