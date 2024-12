Las autoridades de las principales cámaras empresariales del país dialogaron con la diaria acerca de las expectativas, intereses, desafíos y demandas que tienen para con el nuevo gobierno que iniciará el próximo 1º de marzo del 2025, cuando asuma el presidente electo, Yamandú Orsi.

Los presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Fernando Pache, de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, Diego O’Neill, de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Julio César Lestido, y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amílcar Perea, expresaron su perspectiva en diversos temas de cara al periodo 2025-2030, destacándose temas como el peso del Estado, la competitividad, el valor del dólar, la seguridad, y la política de inserción internacional en busca de mercados para los productos uruguayos.

Ruibal: mantener los incentivos a la construcción de vivienda promovida

Ruibal expresó que primero se debe considerar que las principales autoridades en los distintos ministerios y entes no han sido designadas aún, principalmente el titular del ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Pero en cuanto a las perspectivas, señaló que entienden que “el plan de infraestructura del presidente electo se apoya mucho también en algunos proyectos como invertir en salud de forma descentralizada”. “Habló de un hospital en Ciudad de la Costa, pero cosas muy importantes son la agencia de infraestructura[una propuesta de la CCU] y la ampliación de ferrocarril”.

Recordó que la agencia de infraestructura es una iniciativa que el Frente Amplio (FA) incorporó en su programa y afirmó que ven “con muy buenos ojos” que “esa capacidad de planificar a largo plazo se instale en el gobierno”. El empresario también mencionó la importancia del proyecto de saneamiento para algunos puntos del país.

En relación a las demandas, Ruibal dijo que “no es cuestión o un tema de armarle una lista de demandas al presidente”, pero acotó que “hay alguna cosa que le planteamos a Orsi, que es tratar de mantener los incentivos a la construcción de vivienda promovida, que es algo que ha funcionado bien”.

“Son estímulos a los cuales el mercado reaccionó muy bien y siempre se pueden rediseñar. No estamos diciendo que no, pero hay que tratar de no frenar un sector que está funcionando bien y que genera mucha actividad y empleo”, agregó sobre el sector de la construcción.

Con respecto al presidente electo, al que ya le pidieron una reunión, Ruibal dijo que lo conoce como intendente de Canelones y saben “de su forma ordenada de manejar la gestión”. “Esperamos lo mismo y algo que dijo también sobre acumular positivamente y de apoyarse en las cosas realizadas para seguir mejorando. Eso es muy alentador, son principios básicos, y me consta que la forma de gestionar del presidente electo es esa”, acotó.

Pache: “Los 15 años previos del Frente Amplio fueron nefastos para el empresariado”

Por su parte, Pache sostuvo que el miércoles pasado el directorio de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay se reunió para hacer una evaluación del resultado de las elecciones y que se valoró la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas del futuro gobierno y señaló que “es una figura que conforma” en el sentido de que sus declaraciones y comentarios “no se alejan mucho” de lo que consideran “como una política económica ortodoxa, es decir, no habrá aparentemente cambios significativos”. “No nos parece mal”, subrayó.

“Nos gustaría, como lo hemos venido pidiendo hace mucho tiempo, ajustar mejor el tipo de cambio, ese atraso cambiario que en agosto de 2023 estaba en un 24%. Hoy ya está en la mitad por suerte y hemos ganado un poco de competitividad”, señaló Pache.

El empresario añadió que “con este nuevo gobierno” preocupa “el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social, MTSS] y la política laboral”. “Dentro del Frente Amplio hay dos visiones, la del PIT-CNT ya la conocemos. No hay que tomarlo en forma negativa cuando lo comento, porque no es sorpresa. Parece que la gente se ofende porque se diga la verdad. Los 15 años previos del Frente Amplio fueron nefastos para el empresariado. Fueron de toma de empresas, de paros perlados, de beneficios salidos de contexto y fueron absolutamente abusivos. Años de un MTSS absolutamente flechado hacia el PIT-CNT y los trabajadores. El abuso de la demanda sindical, de la mano y apoyo de un MTSS de turno a favor, ¿cómo no nos va a preocupar quién va a ser quién dirigirá ese ministerio en los próximos cinco años?”, sostuvo Pache.

También están expectantes de quién asuma en el Ministerio de Relaciones Exteriores “por los acuerdos y compromisos que hay que asumir en relación al comercio exterior, que es por donde vemos que hay una salida de crecimiento en aumento de producción y ventas”.

Sobre las demandas, dijo que meses atrás se entregó a los candidatos a la presidencia de la República un manual de los trabajos realizados recogiendo la visión de los socios y un plan de desarrollo industrial del Uruguay. Agregó que en ese plan hay ocho vectores con 90 propuestas en competitividad, energía, mercado laboral, medioambiente y educación, entre otros. “Pediremos una entrevista al nuevo presidente en enero de 2025”, adelantó.

Pache concluyó que “conociendo al presidente, que es una persona sensata, equilibrada y que ha hecho un muy buen trabajo para la inversión empresarial en Canelones durante tantos años”, espera “que tenga el mismo criterio para poder dirigir el país, y que pueda tener gobernabilidad dentro de su propio grupo. Tengo muchas esperanzas y confío en su persona”.

O’Neill: “Hay alguna cosa que no compartimos como el insistir con el tema de la reforma de la seguridad social”

En tanto, O’Neill comentó que “un cambio de ciclo político genera expectativa”. “Por el lado de la política económica, la designación de Oddone brinda mucha tranquilidad. Nos parece un hombre muy solvente técnicamente y muy capaz, del cual esperamos que tenga todo el respaldo del presidente para ser quien lidere efectivamente la política económica”, acotó.

Afirmó que “hay coincidencias en cosas que planteamos tales como la necesidad de reducir el déficit fiscal, el desburocratizar y digitalizar todo lo posible en el Estado, en reducir los costos internos, de hacer algunas reformas micro, y que aumenten la competencia en algunos sectores que están excesivamente regulados, así que por ese lado tenemos una expectativa positiva”.

El presidente de la CCSU también está atento a la designación del titular del MTSS porque es fundamental que “sea una persona que aporte equilibrio y que dé certeza y seguridad tanto al sector empresarial como al sector trabajador”.

Entre las expectativas, sostuvo que parte de ellas están depositadas en promesas de campaña que tienen que ver con acuerdos políticos amplios “para poder llevar adelante políticas de más largo aliento. Esperamos que se concreten y se siga adelante, así que son varias las expectativas positivas”.

Entre las demandas, dijo que está “la política económica” y que tienen un documento que hicieron “a mediados de año” y que entregaron a los candidatos a la presidencia, denominado Agenda para el desarrollo 2025-2030.

Resaltó que también está la inserción internacional y que “indudablemente hay que lograr ampliar los destinos de las exportaciones, pero sobre todo lograr reducir aranceles a través de acuerdos, y ahí hay un tema, el Mercosur, donde estamos un tanto empantanados”.

“Hay que ver cómo se logra salir adelante, pero es un tema vital, para el sector exportador y para el país. Orsi ha dicho que no llegaría, por ejemplo, a instalar una reforma educativa contra la anterior reforma. Son cosas que son saludables. Ha expresado que quiere ser el presidente del diálogo y construir acuerdos en algunos temas que permitan desarrollar políticas de Estado de largo plazo, todo eso es indudablemente compartible. Después hay alguna que no compartimos como el insistir con el tema de la reforma de la seguridad social, pero hay que ver también si eso es o no una prioridad de esta próxima administración”, concluyó.

Lestido: controlar la carga tributaria y mejorar la inserción internacional

Lestido, que desde hace años preside la CCSU, sostuvo que siempre se está expectante cuando hay un cambio de gobierno y aseguró que “lo primero que tenemos que ver es esperar los nombramientos de las personas que van a ocupar los distintos cargos de gobierno”, y que una vez que sean nombradas, solicitar una reunión con quienes tienen que ver con los intereses de la CCSU.

Los asuntos de interés del sector fueron planteados en un documento denominado Pacto por la Patria que fue entregado a los precandidatos a la presidencia en mayo, expresó.

Recordó que en ese documento hay 11 puntos “que siguen en carpeta, pero que no quiere decir que no se hayan abordado”. “Uno de los temas es la seguridad y el crimen organizado, que es un tema permanente y está dentro de las primeras preocupaciones de la sociedad. Está la niñez, juventud y marginalidad. Uno de cada seis niños que nacen en Uruguay es pobre. En materia económica, la CCSU expresó la necesidad de controlar la carga tributaria y mejorar la inserción internacional”, explicó.

También para la CCSU son temas trascendentes “el peso del gasto público y bajar el costo del Estado, tener un Estado más flexible, dinámico y competitivo. Y eso no necesariamente significa que hay que despedir gente. Hay que distribuir mejor. Estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para buscar solución a los temas”.

Añadió que un Estado que no sea tan pesado podría ayudar a impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en su desarrollo como en su crecimiento, a la hora de cumplir con requisitos y realizar gestiones. Lestido hizo énfasis en que “hay que alcanzar una mayor equidad de género”, y en que en el próximo gobierno se deberá “incentivar la inversión, tanto la nacional como la extranjera, para que se concrete, todos con las mismas condiciones, para generar riqueza, crecimiento y empleo”.

En materia de trabajo dijo que hoy se vive en un mundo con cambios permanentes y que hay que buscar “flexibilizar el trabajo”. “No estamos para nada en contra de los Consejos de Salarios, pero podemos modernizarlos”, afirmó.

Perea: aumentar el presupuesto de la ANII

Por su parte, Perea expresó que en el sector de las tecnologías de la información, “gracias al excelente relacionamiento” que tuvieron “con todos los gobiernos, desde hace 20 años”, “se ha logrado una política de Estado y de apoyo al sector, pero fundamentalmente de permitirle el desarrollo de su potencial, y con eso traer inversiones al país y grandes empresas que apuestan a Uruguay para desarrollarse en la región y el mundo”.

Sostuvo que desde la CUTI se espera que “esa política de Estado de promoción de ese Uruguay tecnológico, del conocimiento, continúe con este nuevo gobierno”, y afirmó que antes del 24 de noviembre hablaron con Orsi y Oddone y les manifestaron “que sin duda será este un espacio de crecimiento”.

En referencia a las demandas que tendría el sector para el nuevo gobierno, Perea dijo que se presentó a todos los candidatos a la presidencia de la República el plan estratégico 2025–2030 que plantea que actualmente el sector representa 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en números que son de 2023, y que la meta para 2025 es llegar al 5% y para 2030 alcanzar 10% del PIB. “Es un crecimiento fuerte, pero alcanzable. Además implica la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos una hoja de ruta y sabemos qué hacer desde el sector privado, y qué se debería hacer desde lo público”, aseguró.

“Necesitamos que se siga apostando a la innovación. Hemos propuesto que el gobierno aumente el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación [ANII], que se mantengan los incentivos tanto para el sector como para la tracción de empresas que apuesten a seguir desarrollando ese posicionamiento de hub tecnológico de Uruguay hacia la región. Necesitamos que se siga apostando a la formación de jóvenes para que puedan optar por estudiar carreras tecnológicas”, concluyó Perea.