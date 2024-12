El Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió el informe correspondiente a octubre sobre índice de empleo, desempleo y actividad, en el que presentó los principales indicadores del mercado de trabajo considerando el sexo, la ascendencia étnico-racial, los grupos etarios y el nivel educativo.

Las tasas de actividad, empleo y desempleo en todo el país se situaron en 64,3%, 59,6% y 7,3%, respectivamente.

En las mujeres, la tasa de actividad llegó a 56,4%, la tasa de empleo a 51,5% y el desempleo a 8,7%. Por su parte, en los hombres la tasa de actividad fue de 72,9%, la tasa de empleo 68,3% y el desempleo, 6,2%.

La tasa de actividad, empleo y desempleo según grupos de edades marca que las personas entre 14 y 24 años tuvieron un índice de desempleo de 23,7%. La actividad se posicionó en 43,5% y el empleo, en 33,2%.

En otros rangos, las personas entre 25 y 29 años tuvieron una actividad de 88,8%, el empleo llegó a 78,7% y el desempleo a 11,4%. Para las personas de entre 30 y 34 años los índices marcaron 90,4% de actividad, 84,5% de empleo y 6,5% de desempleo. Quienes tienen entre 35 y 44 años marcaron una actividad de 91,9%, mientras que el empleo llegó a 88,5% y el desempleo a 3,7%.

Para este informe, cuya fuente es la Encuesta Continua de Hogares (ECH), el indicador denominado “no registro y subempleo según sexo” determinó que en las mujeres la tasa de no registro, es decir, la correspondiente a trabajos por los que no se realizó aportes al Banco de Previsión Social, fue de 20,9%, mientras que el subempleo llegó a 11%. En tanto, en los hombres el no registro se posicionó en 22,3% y el subempleo en 6,9%.

Según ascendencia étnico-racial, el informe indicó que para las personas de ascendencia “afro/negra” la actividad fue del 68,9%, el empleo 63% y el desempleo 8,5%. Para las personas de ascendencia “blanca” el INE arrojó 63,4% de actividad, 58,9% de empleo y 7,2% de desempleo, respectivamente. Por otra parte, para otras ascendencias, las cifras se ubicaron en 70,6%, 65,6% y 7,1%.

En materia de nivel educativo, la tasa de actividad, empleo y desempleo marcó que las personas con ciclo básico incompleto o menos fueron 49,5%, 45,3% y 8,5%, respectivamente. Entre quienes tienen ciclo básico completo o educación media superior, la actividad se ubicó en 65,5%, el empleo en 59,6% y el desempleo en 9%.

Para los ciudadanos con secundaria completa o educación terciaria incompleta, los indicadores marcaron 72,9% de actividad, 67,1% de empleo y 8% de desempleo, mientras que, para aquellos con nivel terciario completo o posgrado, las cifras treparon a 82,1% de actividad, 80,6% de empleo y sólo 1,8% de desempleo.