La presidenta de la Mesa Representativa del Banco BBVA, Anahí Vicario, explicó a la diaria que este viernes se concretó la firma del convenio colectivo entre el sindicato y la entidad financiera. El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2027 y las negociaciones se iniciaron aproximadamente hace ocho meses, cuando el banco decidió instalar una mesa de diálogo. Dijo que “ahí por primera vez empezamos a negociar un convenio colectivo, ya que en los últimos dos años el relacionamiento con los bancos privados fue complejo”.

Comentó que se concretaron varias reuniones -dos y hasta tres reuniones semanales- para establecer un acuerdo acerca de cómo negociar; “empezamos un arduo camino para llegar a un convenio colectivo que sirva a ambas partes. Indudablemente había puntos que el banco no quiso acordar, como por ejemplo, la antigüedad, la licencia por los 25 años de trabajo, que eran conquistas históricas del sindicato”.

En esas negociaciones, los trabajadores de BBVA consideraron que “la prima por antigüedad está dada, porque los bancos históricamente discriminan a los sindicatos. Es por lo que solicitamos una cláusula, donde nos den garantías de que no se vaya a discriminar al empleado sindicalizado”. Los puntos principales para el gremio eran las cláusulas de no discriminación, transparencia en la información, qué perfiles de personas acceden a determinados puestos y con ello saber que no se discrimina al personal afiliado al sindicato.

Con referencia al tema de la salud, explicó que el conjunto de los bancos privados “unilateralmente resolvieron tres puntos. Uno era que había nueve días por los que la entidad pagaba el 100% del salario; los bancos dijeron que eran nueve días corridos y para nosotros eran nueve días hábiles. En eso se avanzó para que fueran hábiles. Otro punto era en qué enfermedades se les paga el 100% del salario habitual y en cuáles no. Los bancos decidieron pagar a dos tipos de enfermedades: las oncológicas y las autoinmunes. Eso lo quisimos negociar, existe por ley una comisión de Salud, y que allí se analice y resuelva pagar a las personas que lo necesiten”.

En un tercer punto, “como el subsidio por enfermedad no era una partida salarial no computaba para el pago de aguinaldo, por lo que, por ejemplo, compañeros enfermos de cáncer que están hace seis meses sin ir a trabajar no iban a cobrar aguinaldo. Esas eran nuestras premisas principales. No podíamos negociar un convenio colectivo con un banco que le estaba quitando el aguinaldo a un compañero enfermo. Por suerte llegamos a un acuerdo”.

Un punto que también consideró importante, y que alcanza a varios trabajadores, es la guardería. Al respecto, expresó que “es un tema fundamental que no se quitara el aporte. En ese eje lo que logramos fue una rebaja de lo que los bancos aportaban, pero en forma escalonada”. Según comentó la dirigente, en las negociaciones hubo que ceder a determinados puntos, entre ellos, el ascenso a ciertos cargos por antigüedad y los viáticos que se pagaban a aquellos trabajadores que residen en zona balnearia.

Vicario destacó que “más allá de lo que está escrito en el papel, visualizamos como organización sindical un cambio de actitud del banco hacia el sindicato. Se lo toma en cuenta. Se puede escribir el mejor convenio colectivo del mundo, pero si después el banco no cumple, estamos en la misma. Por eso es que están presentes las cláusulas de discriminación y demás”.

Otro aspecto que consideraron “fundamental” fue la ultraactividad: “Es decir, que este convenio estará vigente mientras tanto no se negocie uno nuevo. No es un tema menor”.

Antes de la firma del acuerdo, se celebró una asamblea nacional con más de 200 asistentes, trabajadores de BBVA de todo el país -de un total de 300 afiliados-. Allí se aprobó lo que era un preacuerdo pendiente hasta la instancia de este viernes, cuando ambas partes sellaron finalmente el acuerdo. La aprobación en la asamblea fue por unanimidad, lo que destaca que no hubo votos negativos ni abstenciones.

En términos generales, la dirigente consideró que “no hay grandes pérdidas económicas” y que “son importantes las cláusulas mencionadas”, por lo que en el sindicato quedaron “conformes” con la aprobación. “Antes de llegar a un acuerdo, aspirábamos al cambio de relacionamiento del banco con el sindicato. Ahora está escrito en papeles, pero lo veremos con el paso de los tres años”, concluyó la dirigente. El banco BBVA tiene unos 520 empleados en todo el país.