Negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mantuvieron una reunión con una delegación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), y representantes de UTE y de la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC). También asistió una delegación de República Afisa, compañía fiduciaria que contrató a CMEC.

El tema principal fue la situación de los trabajadores de nacionalidad china que se desempeñan en la obra de cierre del anillo de transmisión de la red eléctrica que une Tacuarembó y Salto. Estaba previsto abordar las condiciones de trabajo del personal contratado y el porcentaje de trabajadores nacionales en el proyecto, según había dicho a la diaria el presidente del Sunca en Paysandú, Matías Machuca.

El encuentro entre las partes se llevó adelante este lunes en Montevideo. Por el MTSS participaron negociadores del grupo 9 de los consejos de salarios (industria de la construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (industria e instalaciones de la construcción).

Javier Díaz, secretario nacional de Relaciones Laborales del Sunca, dijo a la diaria que “lo primero a destacar es la preocupación por el personal. Se trabaja con compañeros de otras nacionalidades, y no tenemos ningún tipo de problema en eso, pero se supone que traer mano de obra desde China seguramente será más caro que la mano de obra que hay acá”.

Señaló que se entendería, en parte, la llegada al país de más personal extranjero si no se contara con trabajadores locales, pero afirmó que ese no es el caso, y sostuvo que no tiene explicación que en la obra de UTE haya más trabajadores chinos que uruguayos.

Incluso, recalcó que hay tareas que desarrollan trabajadores chinos que son habitualmente realizadas por uruguayos, como por ejemplo las que hace un medio oficial -trabajador que tiene a su cargo máquinas, procesos mecanizados o que aún no adquirió los conocimientos necesarios para ejecutar su tarea dentro de una especialidad determinada-.

Un segundo tema que preocupa al Sunca, y que fue planteado en el MTSS, son las condiciones en las que están los trabajadores chinos. “Sucede, y ha pasado en otros emprendimientos, que contratan mano de obra extranjera con la excusa de que esos oficios no hay en el país, y no solo que si existen, sino que se empiezan a detectar además regularidades, entre ellas que trabajan por condiciones inferiores a lo que dice la legislación uruguaya”, dijo Díaz.

El dirigente resaltó que la organización sindical tendrá hasta el 13 de mayo para solicitar y buscar información sobre la documentación de los empleados chinos, ya que entienden que aquellos que no tienen cédula de identidad tendrán dificultades, entre ellas para cobrar los salarios. En esa fecha se levantará el cuarto intermedio de la instancia en el MTSS.

Acerca del proyecto, el representante sindical recordó que la misma “es una obra pública” y que, como tal, hay un porcentaje de trabajadores que deben ingresar por sorteo a ocupar diversos puestos, “algo que no sucedió”. Por estos motivos, es que el Sunca solicitará en los próximos días que CMEC presente documentación, y argumente los motivos por los que contrató personal chino, como así también aclare la situación de las categorías y los salarios.

Díaz comentó que la investigación se efectuará conjuntamente con MTSS y afirmó que en la reunión, “la empresa no precisó mayores datos”. Por otra parte, dijo que no es comprensible que la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, expresara tiempo atrás que en la obra habría un 80% de mano de obra nacional, algo que “no se cumple”. Al día de la fecha, son poco más de 240 empleados chinos, mientras que los trabajadores uruguayos son unos 215. No hay personal de otra nacionalidad.

Con referencia a la fiscalización e inspección del MTSS en esta obra Díaz valoró que “no se puede funcionar solamente a denuncias. Si hoy se habla de esto es porque el Sunca está requiriendo información. No puede ser esta la lógica. Si la organización no denuncia, ¿entonces no hay investigación?”. Agregó que “no se trata de cualquier obra”, y que la misma “es muy importante”.