El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) mantendrá una reunión en la próxima semana con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), UTE y la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation), para tratar temas relacionados a la obra de UTE, que lleva adelante el cierre del anillo de transmisión de la red eléctrica que une Tacuarembó y Salto.

En ese encuentro entre las partes, el lunes 29, se abordarán las condiciones de trabajo del personal contratado y el porcentaje de trabajadores nacionales en el proyecto, explicó a la diaria el presidente del Sunca en Paysandú, Matías Machuca. Posterior a esa reunión, está previsto que se realice otra reunión -aunque aún no se ha definido la fecha-, convocada por el comité de la empresa, para dialogar con los trabajadores y explicarles lo sucedido en el Ministerio de Trabajo.

Machuca apuntó que el Directorio de UTE había anunciado que se contaría con un 80% de mano de obra nacional; sin embargo, actualmente llega apenas a 40% de los trabajadores, mientras que el resto son extranjeros, en su mayoría chinos: hay unos 220 trabajadores chinos y 180 uruguayos. “Ni siquiera se está respetando lo que planteaba la propia UTE”, criticó el dirigente sindical.

La obra comenzó hace dos años y se extenderá, de acuerdo con lo previsto, hasta diciembre. Según planteó el dirigente, es la primera vez que la firma trabaja en un proyecto en Uruguay. Señaló, además, que los delegados uruguayos tienen bastantes dificultades para comunicarse con sus pares chinos, quienes no están sindicalizados.

El dirigente explicó que “la obra e inversión es la más grande de UTE en este quinquenio, con la que cierra el anillo que empezó por Maldonado, luego se pasó por Cerro largo, y ahora es una obra que va desde Chamberlain (localidad en Tacuarembó) hasta Salto Grande, y de Chamberlain sale otro punto hasta Cerro largo”.

“En el Sunca venimos desde hace dos años haciendo denuncias. Entendemos que es una obra pública porque quien se beneficia es UTE. Fuimos al Ministerio de Trabajo y la empresa planteó que era una obra privada, porque el fideicomiso corresponde a un privado. El Ministerio de Trabajo no laudo en base a eso, se lavó las manos”, dijo Machuca.

En el marco de este tema, sostuvo además que no se consideró lo que dice la Ley 18.516, que refiere a la mano de obra local no especializada. “Esto afectaría a las obras públicas, porque la empresa argumenta que no es una obra pública. Por eso habíamos ido al Ministerio de Trabajo. Ahora, a raíz del último convenio colectivo que tenemos con la democratización del empleo, siguen ingresando trabajadores y la empresa también está violando el convenio colectivo, porque no están ingresando con los mecanismos del sorteo que logramos en el último acuerdo”.

Con relación a las condiciones de trabajo, dijo que para los uruguayos se cumplen los requerimientos necesarios para llevar adelante sus tareas. Sobre la situación de los trabajadores chinos, con la visa de trabajo no es suficiente para ingresar a trabajar y, al respecto, reclamó la presencia del Ministerio de Trabajo a los efectos de que controle y fiscalice la situación de los empleados extranjeros y si efectivamente están en condiciones de cumplir tareas para la empresa.

“Se sabe también que para realizar aportes al BPS, cobrar los ingresos y demás se necesita tener la cédula. Sin documento de identidad no creo que un trabajador pueda cobrar. Tenemos la información de que hubo trabajadores chinos que estuvieron cerca de un año aquí en Uruguay y se fueron, y no tenemos garantías de que estos empleados se hayan ido del país habiendo cobrado sus créditos laborales”, señaló Machuca, quien aclaró que en el Sunca no están en desacuerdo con la mano de obra extranjera.

“Como gremio, estamos en alerta. Esperamos que el resultado de la reunión el lunes 29 sea favorable, y que si la empresa debe presentar documentación o información, la presente. Es necesario saber, ya sea una empresa nacional o extranjera, si está toda la documentación e información en regla. Y luego, a partir de ahí, se definirá cómo se sigue”, expresó Machuca.